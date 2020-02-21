وزير النقل: إنشاء نظام الحافلات السريعة BRT فى مصر

كتب رضا حبيشى

زار وزير النقل المهندس كامل الوزير مصانع شركة فولفو بمدينة جوتنبرج بالسويد، حيث كان فى استقباله رئيس الشركة "حاكان أجنڤال" ونائب رئيس الشركة "دان بيترسون"، اضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومسئولين من الحكومة السويدية.

وقام الوزير بجولة في مصانع الشركة واطلع على أحدث التكنولوجيا وعمليات التصنيع المختلفة فيما يتعلق بالحافلات وعربات النقل، وتم التباحث حول التعاون بين مصر وشركة فولفو اتصالا بالطفرة التي تشهدها مصر في مجالي الطرق والمواصلات و من منطلق انفتاح مصر للتعاون مع المؤسسات والشركات العالمية ومنها شركة فولفو، إضافة إلى ذلك، تم التباحث حول التعاون لانشاء نظام الحافلات السريعة BRT في مصر نظرا لفعاليتها في ربط المدن الذكية مع المحاور المختلفة وتحقيقها لعنصر السرعة في التنفيذ وتكلفتها الاقتصادية مقارنة بوسائل النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل أن مصر في خطتها تعمل على أربع محاور مختلفة وهي الاهتمام بتصيمات الطرق ومستخدم الطريق وتفعيل القانون واجراءات السلامة، مع التأكيد على ضرورة توافر هذه المعايير في وسائل النقل المختلفة، مع عرض للانجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال.

كان وزير النقل شارك فى فاعليات المؤتمر الوزارى العالمى الثالث للسلامة على الطرق الذى أقيم بالسويد على مدار 3 أيام، حيث شهد فعاليات الجلسة الافتتاحية ملك السويد كارل جوستاف وحضور مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة لسلامة الطرق ومفوض الاتحاد الأوروبى للنقل ووزير البنية التحتية السويدى وبمشاركة وزراء 80 دولة ضمن وفود 140 دولة مشاركة فى المؤتمر.

وأكد وزير النقل المهندس فى كافة جلسات المؤتمر الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لمجال السلامة على الطرق، مستعرضا خلال فعاليات المؤتمر كافة جهود مصر فى هذا المجال سواء في مجال إدارة شئون السلامة على الطرق أو مجال تحسين سلامة وحركة المرور على الطرق أو فى مجال المركبات الأكثر أماناً أو في مجال تعزيز سلامة مستخدمى الطرق والتي كان من نتائجها رفع ترتيب مصر بين الدول فى مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28عام 2019.