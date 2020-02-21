سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل: إنشاء نظام الحافلات السريعة BRT فى مصر

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:06 م
وزير النقل: إنشاء نظام الحافلات السريعة BRT فى مصر وزير النقل المهندس كامل الوزير
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زار وزير النقل المهندس كامل الوزير مصانع شركة فولفو بمدينة جوتنبرج بالسويد، حيث كان فى استقباله رئيس الشركة "حاكان أجنڤال" ونائب رئيس الشركة "دان بيترسون"، اضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومسئولين من الحكومة السويدية.
 
 
وقام الوزير بجولة في مصانع الشركة واطلع على أحدث التكنولوجيا وعمليات التصنيع المختلفة فيما يتعلق بالحافلات وعربات النقل، وتم التباحث حول التعاون بين مصر وشركة فولفو اتصالا بالطفرة التي تشهدها مصر في مجالي الطرق والمواصلات و من منطلق انفتاح مصر للتعاون مع المؤسسات والشركات العالمية ومنها شركة فولفو، إضافة إلى ذلك، تم التباحث حول التعاون لانشاء نظام الحافلات السريعة BRT في مصر نظرا لفعاليتها في ربط المدن الذكية مع المحاور المختلفة وتحقيقها لعنصر السرعة في التنفيذ وتكلفتها الاقتصادية مقارنة بوسائل النقل المختلفة.
 
 
وأكد وزير النقل أن مصر في خطتها تعمل على أربع محاور مختلفة وهي الاهتمام بتصيمات الطرق ومستخدم الطريق وتفعيل القانون واجراءات السلامة، مع التأكيد على ضرورة توافر هذه المعايير في وسائل النقل المختلفة، مع عرض للانجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال.
 
 
كان وزير النقل شارك فى  فاعليات المؤتمر الوزارى العالمى الثالث للسلامة على الطرق الذى أقيم بالسويد على مدار 3 أيام، حيث شهد فعاليات الجلسة الافتتاحية ملك السويد كارل جوستاف وحضور مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة لسلامة الطرق ومفوض الاتحاد الأوروبى للنقل ووزير البنية التحتية السويدى وبمشاركة وزراء 80 دولة ضمن وفود 140 دولة مشاركة فى المؤتمر.
 
 
 وأكد وزير النقل المهندس فى كافة جلسات المؤتمر الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لمجال السلامة على الطرق، مستعرضا خلال فعاليات المؤتمر كافة جهود مصر فى هذا المجال سواء في مجال إدارة شئون السلامة على الطرق أو مجال تحسين سلامة وحركة المرور على الطرق أو فى مجال المركبات الأكثر أماناً أو في مجال تعزيز سلامة مستخدمى الطرق والتي كان من نتائجها رفع ترتيب مصر بين الدول فى مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28عام 2019.
 
 

وزير النقل

الحافلات السريعة

الاتوبيسات السريعة

فولفو

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير النقل السويدى يشيد بقدرة مصر على تحسين سلامة الطرق.. توماس إينيروث لـ"اليوم السابع": ستوكهولم على استعداد لمشاركة تجربتها "الرؤية صفر" لتخفيض عدد الوفيات.. والتجربة المصرية فى قطاع النقل ناجحة

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:00 ص

وزير النقل: مصر تقدمت للمركز الـ 28 عالميا فى جودة الطرق

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:14 م

وزير النقل: حوادث الطرق وضحاياها انخفضت للنصف بسبب المشروعات الجديدة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:30 م

وزير النقل يعلن انتهاء ازدواج الطريق الصحراوى الغربى بأسوان.. كامل الوزير يتفقد مشروعات محاور النيل بأقصى الصعيد.. يعنف منفذى بديل الخزان لإنهاء الأعمال فى أوقاتها المحددة.. ويعطى مهلة شهر للعاملين بدراو.. صور

السبت، 15 فبراير 2020 12:47 م

وزير النقل يتفقد مشروعي محوري دراو وكلابشة فوق النيل بأسوان (صور)

السبت، 15 فبراير 2020 11:49 ص

محافظ أسوان: وزير النقل وافق على ازدواج الطريق الصحراوى منعا للحوادث

السبت، 15 فبراير 2020 11:48 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة