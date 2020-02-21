سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

هروب طفلة بالشرقية بعد تعذيبها حرقا على يد أبيها وشقيقته والشرطة تضبطهما

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:37 م
هروب طفلة بالشرقية بعد تعذيبها حرقا على يد أبيها وشقيقته والشرطة تضبطهما اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثرت ربة منزل بالشرقية علي طفلة عمرها 13 سنة، في حالة بكاء أمام مسكنها بقرية كفر الحصر بالشرقية، وتبين قيامها بالهروب من المنزل لقيام أبيها وشقيقته بتعذيبها حرقا، وتم تحرير محضر بالواقعة، والقبض على الأب وشقيقته وإحالتهما لنيابة قسم ثان الزقازيق للتحقيق معهما، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " ت أ ف" 42 سنة عاملة بشركة أمن تابعة لمستشفي حكومي بالشرقية، بالعثور علي طفلة في حالة بكاء أمام منزلها بقرية كفر الحصر، وتبين أن الطفلة تدعى "د م ع غ" 13 سنة مصابة بحروق، واصطحبتها لقسم الشرطة وحررت محضر بالواقعة، وبسؤال الطفلة أفادت بقيام والدها "م ع ع" 43 سنة سايس مقيم دائرة قسم ثاني الزقازيق، وشقيقته" م" 41 سنة ربة منزل، بتعذيبها بحروق في الرقبة من الناحية اليسري، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2244 جنح قسم ثاني الزقازيق لسنة 2020،تمكن ضباط مباحث قسم ثاني الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس المباحث، من ضبط الأب وشقيقته، وتم إحالتهما للنيابة العامة.

 

وفي سياق متصل، شهد مركز صان الحجر، أمس واقعة مشابهة لتعذيب طفلة عمرها 8 سنوات علي يد زوجة أبيها،  البداية عندما  تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مباحث مركز شرطة صان الحجر، بقيام " سمية ش م" ربة منزل مقيمة دائرة صان الحجر، بتعذيب الطفلة " منة  ا ا " 8 سنوات ابنة زوجها، وإصابتها بحروق متعددة بأنحاء الجسد، باستخدام معلقة يتم تسخينها على النار ووضعها على جسد الطفلة مما تسبب فى إصاباتها بأنحاء الجسد، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1409 جنح مركز شرطة صان الحجر، لسنة 2020، وتمكن ضباط مباحث صان الحجر برئاسة النقيب أحمد سليم، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد وليد عنتر، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق، من ضبط المتهمة، وتبين أن الطفلة تعيش معها بعد إنفصال والداتها عن أبيها، وقيام كل منهما بالزواج من جديد، وأن زوجة الأب قامت بتعذيب الطفلة، وتم إحالتها للنيابة العامة.


مصر

اخبار مصر

الشرقية

قسم ثاني الزقازيق

تعذيب طفلة

نيابة الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة