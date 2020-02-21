هروب طفلة بالشرقية بعد تعذيبها حرقا على يد أبيها وشقيقته والشرطة تضبطهما

الشرقية- فتحية الديب

عثرت ربة منزل بالشرقية علي طفلة عمرها 13 سنة، في حالة بكاء أمام مسكنها بقرية كفر الحصر بالشرقية، وتبين قيامها بالهروب من المنزل لقيام أبيها وشقيقته بتعذيبها حرقا، وتم تحرير محضر بالواقعة، والقبض على الأب وشقيقته وإحالتهما لنيابة قسم ثان الزقازيق للتحقيق معهما، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " ت أ ف" 42 سنة عاملة بشركة أمن تابعة لمستشفي حكومي بالشرقية، بالعثور علي طفلة في حالة بكاء أمام منزلها بقرية كفر الحصر، وتبين أن الطفلة تدعى "د م ع غ" 13 سنة مصابة بحروق، واصطحبتها لقسم الشرطة وحررت محضر بالواقعة، وبسؤال الطفلة أفادت بقيام والدها "م ع ع" 43 سنة سايس مقيم دائرة قسم ثاني الزقازيق، وشقيقته" م" 41 سنة ربة منزل، بتعذيبها بحروق في الرقبة من الناحية اليسري، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2244 جنح قسم ثاني الزقازيق لسنة 2020،تمكن ضباط مباحث قسم ثاني الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس المباحث، من ضبط الأب وشقيقته، وتم إحالتهما للنيابة العامة.

وفي سياق متصل، شهد مركز صان الحجر، أمس واقعة مشابهة لتعذيب طفلة عمرها 8 سنوات علي يد زوجة أبيها، البداية عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مباحث مركز شرطة صان الحجر، بقيام " سمية ش م" ربة منزل مقيمة دائرة صان الحجر، بتعذيب الطفلة " منة ا ا " 8 سنوات ابنة زوجها، وإصابتها بحروق متعددة بأنحاء الجسد، باستخدام معلقة يتم تسخينها على النار ووضعها على جسد الطفلة مما تسبب فى إصاباتها بأنحاء الجسد، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1409 جنح مركز شرطة صان الحجر، لسنة 2020، وتمكن ضباط مباحث صان الحجر برئاسة النقيب أحمد سليم، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد وليد عنتر، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق، من ضبط المتهمة، وتبين أن الطفلة تعيش معها بعد إنفصال والداتها عن أبيها، وقيام كل منهما بالزواج من جديد، وأن زوجة الأب قامت بتعذيب الطفلة، وتم إحالتها للنيابة العامة.