سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 08:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

موديز تخفض تصنيف لبنان إلى ‭CA‬ وتغير النظرة المستقبلية لمستقرة‬

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:00 م
موديز تخفض تصنيف لبنان إلى ‭CA‬ وتغير النظرة المستقبلية لمستقرة‬ مظاهرات لبنان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خفضت مؤسسة التصنيف الدولية موديز، تصنيف حكومة لبنان إلى ‭‭CA‬‬ من ‭‭CAA2‬‬ والنظرة المستقبلية إلى مستقرة، وعزت القرار إلى توقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة على الأرجح فى ظل أى إعادة هيكلة للدين الحكومي.
 
 
وتفاقم الانكماش الاقتصادى والمالى بما يقوض استدامة ربط الليرة اللبنانية ينبئ بإعادة هيكلة الدين الحكومى فى المدى القريب، كما أن الانكماش العميق للاقتصاد اللبنانى من المرجح أن يستمر.
 
 
وتوقعات لبنان تتماشى مع آفاق توافر تمويل خارجى بدعم من مشاركة صندوق النقد الدولى التى يقوضها السجل الضعيف لبيروت على صعيد تطبيق السياسات.
 
 
وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان وجاري نقل الحالة المصابة إلى مستشفى رفيق الحريري وفق ما ذكرته فضائية العربية.
 
 
وكانت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونج، أعلنت اليوم الجمعة أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" ،حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه. 
 
 
من جانبها، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة أمس؛ ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد، وذكرت اللجنة فى تقريرها اليومى - أنه من بين الوفيات، 115 حالة فى مقاطعة هوبى وسط الصين (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشجيانغ ويونان وبلدية تشونجتشينج.
 
 
وأضافت اللجنة أن 2109 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالى من تعافوا إلى 18277 شخصا، مشيرة إلى أن 5206 أشخاص لا يزالون يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما تم تعقب 606037 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، مايزال 120302 منهم تحت الملاحظة الطبية.
 

موديز

لبنان

اقتصاد لبنان

اخبار الاقتصاد

اخبار لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوروناميتر.. الفيروس القاتل يهاجم الشرق الأوسط.. يحصد 4 في إيران و 18 إصابة.. تسجيل أول حالة في لبنان و2 اشتباه.. ارتفاع الإصابات في إسرائيل لـ4.. حالتان بالإمارات وذعر بالكويت والعراق.. ومخاوف من "وباء عالمى"

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:53 م

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:41 م

احتجاجات أمام البنك المركزى فى لبنان واشتباكات بين أنصار الوطنى الحر والاشتراكى

الخميس، 20 فبراير 2020 08:13 م

الأونروا تعلن عن انخفاض أعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا فى لبنان

الخميس، 20 فبراير 2020 12:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة