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مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك بالورود احتفالا بالسوبر المصري

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:55 م
مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك بالورود احتفالا بالسوبر المصري مطار القاهرة يستقبل بعثة نادي الزمالك
كتبت رحاب نبيل

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استقبلت سلطات مطار القاهرة الدولى، بعثة نادي الزمالك، القادمة من أبوظبي بعد الفوز بالسوبر المصري على حساب منافسه الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، باحتفاء كبير. 

وحرصت سلطات المطار، على استقبال بعثة نادي الزمالك، الفائزة بكأس السوبر، والتي وصلت على متن طائرة مصر للطيران بالَورود وسط توافد الآلاف من الجماهير، لاستقبال بعثة النادي بعد فوزه بالسوبر المصري، رافعة اعلام وتيشرتات نادي الزمالك.

وشددت سلطات الأمن بمطار القاهرة، إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، تحسبا لوقوع أي أعمال شغب من قبل الجماهير وتنظيما لاحتفالاتهم.

ونقلت سلطات المطار، استقبال بعثة الزمالك إلي صالة الطيران الخاص رقم 4 بدلا من مبني الركاب 3، حيث يصلون علي متن رحلة مصر للطيران، تنظميا لاحتفالات الجماهير، ومنعا لإعاقة حركة الركاب أمام صالة السفر والوصول بمبني الركاب3.

وخسر الأهلي بطولة كأس السوبر المصري، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، أمام الزمالك على استاد محمد بن زايد بالإمارات، بركلات الترجيح، حيث لجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي، التي انتهت 4-3.

عودة بعثة نادي الزمالك (1)
 
عودة بعثة نادي الزمالك (2)
 
عودة بعثة نادي الزمالك (3)
 
عودة بعثة نادي الزمالك (4)
 
عودة بعثة نادي الزمالك (5)
 
عودة بعثة نادي الزمالك (6)
 
عودة بعثة نادي الزمالك (7)
 
عودة بعثة نادي الزمالك (8)
 
عودة بعثة نادي الزمالك (9)
 
عودة بعثة نادي الزمالك (10)
 
عودة بعثة نادي الزمالك (11)
 
عودة بعثة نادي الزمالك (12)

الزمالك

مطار القاهرة

السوبر المصري

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