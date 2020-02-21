مصر للطيران تحتفل بركاب أول رحلة بين شرم والأقصر بالورود والشيكولاتة

كتبت رحاب نبيل

احتفلت شركة مصر للطيران، مع المسافرين بتشغيل أولى رحلاتها الجوية بين شرم الشيخ والأقصر، بعد توقف دام لعدة سنوات، وذلك بواقع رحلة أسبوعية، تكون قابلة للزيادة فيما بعد حسب حركة التشغيل والطلب.

وحرص طاقم الضيافة الجوية على متن طائرة مصر للطيران، بتوزيع الورود والشيكولاتة على ركاب الرحلة احتفالا بالمناسبة، وأعرب المسافرون والسائحون عن ساعدتهم بهذه اللفتة، كما أشادوا بعودة تشغيل الرحلات الجوية بين شرم الشيخ والأقصر.

جاء تشغيل الرحلات الجوية بين شرم الشيخ والأقصر، فى إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادى النيل فى صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى.

وبمناسبة بدء التشغيل أهدت وزارة والآثار السائحين بأول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتارى بالبر الغربى للأقصر، اليوم، والتى تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصرى.

وسيؤدى هذا الخط إلى تمكين السياح من الاستمتاع برحلات شاطئية فى مدن جنوب سيناء الساحرة، ثم التوجه إلى الأقصر، حيث الحضارة الفرعونية الفريدة، وسيعمل هذا على تنشيط السياحة الثقافية بشكل كبير وهو الخطة التى تعمل عليها وزارة السياحة والآثار مؤخرا للدمج بين الأنماط السياحية المختلفة فى مصر.

وتقوم مصر للطيران بتشغيل الرحلة بأحدث طائراتها التى تسلمتها مؤخرًا من طراز الإيرباص A220-300 التى تتميز بمستوى عالى من الراحة والرفاهية، حيث يمكن للعملاء حجز التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكترونى أو الحجز والاستفسار عن طريق خدمة الاتصالات التليفونية على 1717، أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو الوكلاء السياحيين.

وستستمر الرحلة الجديدة أسبوعيا بين مدينتى شرم الشيخ والأقصر خلال الموسم الحالى قابلة للزيادة حال الطلب، وهو ما يساهم فى تنشيط الحركة السياحية، من خلال ربط المدن السياحية المصرية بشبكة خطوط مصر للطيران الدولية، عن طريق مطار القاهرة، وإتاحة الفرصة بسهولة أمام السائحين ومنظمى البرامج السياحية فى تنظيم رحلات تضم الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية فى برنامج واحد.