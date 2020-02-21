سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران تحتفل بركاب أول رحلة بين شرم والأقصر بالورود والشيكولاتة

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:41 ص
مصر للطيران تحتفل بركاب أول رحلة بين شرم والأقصر بالورود والشيكولاتة استقبال المسافرين بالورود والشيكولاته
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفلت شركة مصر للطيران، مع المسافرين بتشغيل أولى رحلاتها الجوية بين شرم الشيخ والأقصر، بعد توقف دام لعدة سنوات، وذلك بواقع رحلة أسبوعية، تكون قابلة للزيادة فيما بعد حسب حركة التشغيل والطلب.
 
وحرص طاقم الضيافة الجوية على متن طائرة مصر للطيران، بتوزيع الورود والشيكولاتة على ركاب الرحلة احتفالا بالمناسبة، وأعرب المسافرون والسائحون عن ساعدتهم بهذه اللفتة، كما أشادوا بعودة تشغيل الرحلات الجوية بين شرم الشيخ والأقصر.
 
جاء تشغيل الرحلات الجوية بين شرم الشيخ والأقصر، فى إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادى النيل فى صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى.
 
وبمناسبة بدء التشغيل أهدت وزارة والآثار السائحين بأول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتارى بالبر الغربى للأقصر، اليوم، والتى تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصرى.
 
وسيؤدى هذا الخط إلى تمكين السياح من الاستمتاع برحلات شاطئية فى مدن جنوب سيناء الساحرة، ثم التوجه إلى الأقصر، حيث الحضارة الفرعونية الفريدة، وسيعمل هذا على تنشيط السياحة الثقافية بشكل كبير وهو الخطة التى تعمل عليها وزارة السياحة والآثار مؤخرا للدمج بين الأنماط السياحية المختلفة فى مصر.
 
وتقوم مصر للطيران بتشغيل الرحلة بأحدث طائراتها التى تسلمتها مؤخرًا من طراز الإيرباص A220-300 التى تتميز بمستوى عالى من الراحة والرفاهية، حيث يمكن للعملاء حجز التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكترونى أو الحجز والاستفسار عن طريق خدمة الاتصالات التليفونية على 1717، أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو الوكلاء السياحيين.
 
وستستمر الرحلة الجديدة أسبوعيا بين مدينتى شرم الشيخ والأقصر خلال الموسم الحالى قابلة للزيادة حال الطلب، وهو ما يساهم فى تنشيط الحركة السياحية، من خلال ربط المدن السياحية المصرية بشبكة خطوط مصر للطيران الدولية، عن طريق مطار القاهرة، وإتاحة الفرصة بسهولة أمام السائحين ومنظمى البرامج السياحية فى تنظيم رحلات تضم الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية فى برنامج واحد.
 
 
مصر للطيران (1)
 

 

مصر للطيران (2)
 

 

مصر للطيران (3)
 

 

مصر للطيران (4)
 

 

مصر للطيران (5)
 

 

مصر للطيران (6)
 

 

مصر للطيران (7)
 

 

مصر للطيران (8)
 

 

مصر للطيران (9)
 

 

مصر للطيران (10)

مصر للطيران

الاقصر

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة