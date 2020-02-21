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مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:00 ص
مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل تأجيل توريد الدفعة الأولى من العربات الروسية الجديدة المتعاقد على تصنيعها لصالح هيئة السكة الحديد حتى يونيو المقبل، بعدما كان مقرر توريدها قبل نهاية 2019، حيث تبلغ الدفعة الأولى 30 عربة من العربات المتعاقد عليها والبالغة 1300عربة، لافتة إلى أن التأجيل بسبب تأخر سداد الدفعة المقدمة من البنك المجرى الممول لتكلفة شرائها إلى شركة ترانسماش الروسية المصنعة للعربات.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن البنك المجرى لم يسدد الدفعة المقدمة للشركة المصنعة حتى الآن بسبب بعض الاشتراطات التى طالب بها الحكومة المصرية، متوقعة سدادها قريبًا، مشيرة إلى أنه مخطط وصول العربة النموذج إلى مصر خلال مارس المقبل لاختبارها على خطوط السكة الحديد والبيئة المصرية، استعدادًا وتمهيدًا لوصول الدفعة الأولى من العربات الروسية مع حلول يونيو المقبل.

وأكدت المصادر، أن عربتين نموذج تم تصنعيهما بالشركة الروسية يجرى حاليا اختبارهما فى المجر من أجل الحصول على شهادة الأمان الأوروبية وفقًا لشروط التعاقد، حيث متوقع بعد اختبارهما واعتمادهما بالمجر سيتم إرسال عربة نموذج منهما إلى مصر لاعتمادها فى مصر قبل التصنيع الكامل وإرسال الدفعة الأولى من العربات منتصف العام الجارى.

وأوضحت المصادر، أنه متوقع تستغرق فترة اختبار العربة النموذج على خطوط السكة الحديد 45 يوميًا من تاريخ وصولها، ليبدأ عقب اعتمادها توريد العربات الروسية الجديدة إلى القاهرة، لافتة إلى إنهاء كافة الإجراءات العالقة بين الطرفين باستثناء سداد الدفعة المقدمة من البنك المجرى الممول لتكلفة شراء العربات الجديدة.

وأشارت المصادر، إلى أنه وفقا للتعاقد محدد توريد العربات الـ1300 بالكامل خلال 40 شهرًا من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية، حيث سيصبح التعاقد فعّال بمجرد سداد الدفعة المقدمة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على تصنيع 650 عربة من العربات الـ1300 فى المجر باعتبارها ممولة لتكلفة تصنيع العربات بالكامل فى صورة قرض ميسر تصل قيمته إلى 1.2 مليار يورو تقريبا، كما أنه سيتم تصنيع 500 عربة فى روسيا، و150 عربة فى مصر.

يذكر أن صفقة العربات الـ1300 عربة تعتبر الأكبر فى تاريخ السكة الحديد وتشمل 800 عربة مكيفة، بينها 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (مميزة).

ومخطط مع وصول العربات المميزة الجديدة ودخولها الخدمة سيتم نقل القطارات المميزة الحالية العاملة على خطوط المسافات الطويلة للعمل على خطوط الضواحى التى تخرج قطاراتها المطورة ذات اللون الأصفر من الخدمة وسيتم تخريدها، حيث ستعمل القطارات المميزة الجديدة على خطوط المسافات الطويلة بدلا من القطارات المميزة العاملة حاليًا، ضمن خطة إحلال وتجديد أسطول قطارات ركاب سكك حديد مصر.


العربات الروسية

1300 عربة

السكة الحديد

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