مساعدات عسكرية من السودان إلى جنوب السودان

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وصلت إلى مطار جوبا طائرة سودانية تحمل مساعدات عسكرية مقدمة من السودان، بتوجيهات من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالى، إلى قوات دفاع جنوب السودان، وذلك فى إطار دعم السودان للترتيبات الأمنية التى نصت عليها اتفاقية سلام جنوب السودان.

وقال نائب سفير السودان بجوبا السفير جمال مالك - فى تصريح صحفى - إن المساعدات تحتوى على 15 ألف زى عسكرى، من بين 50 ألفا، ستصل تباعا، لافتا إلى أنها عبارة عن دعم للقوات الخاصة المكلفة حماية الشخصيات المهمة، وذلك باعتبار السودان راعيا لاتفاق سلام جنوب السودان.

من جانبه، أشاد اللواء دينق كور ممثل قوات دفاع جنوب السودان، بدعم رئيس مجلس السيادة الإنتقالى، لافتا إلى أن هذا الدعم يؤكد متانة العلاقات بين البلدين.