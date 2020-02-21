محافظ كفر الشيخ يتابع حالة عائدة من الصين.. والصحة تؤكد سلامتها من كورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، حالة المواطنة "هـ.ف.د" من مركز دسوق والقادمة من دولة الصين، وتم توقيع الكشف الطبي عليها إكلينيكيًا بمستشفى الحميات في دسوق، حيث أفاد التقرير الطبى بأن الحالة جيدة جداً ولا يظهر عليها أي أعراض مرضية.

وأفادت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بأنه قد ورد بلاغ من شرطة النجدة اليوم الجمعة، بشأن ورود بلاغ من مواطنة تفيد بأن جارة لها بالسكن قادمة من دولة الصين، وعلى الفور تحرك الفريق الوقائي بدسوق وتم تشكيل لجنة من المديرية والإدارة، وقد تبين أن الحالة لمدرس بكلية العلوم جامعة المنصورة، وكانت فى منحة دكتوراه بدولة الصين بتاريخ قدوم 13 فبراير 2020 إلى روسيا ترانزيت، ثم إلى مطار القاهرة الدولى بتاريخ قدوم 14 فبراير 2020، وتم مناظرتها طبياً 3 مرات بالصين قبل المغادرة وبمطار روسيا وبمطار القاهرة الدولى ولا يظهر عليها أى أعراض.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن الفريق الوقائي قام بعمل زيارة منزلية والتثقيف الصحى اللازم والتنبيه على إجراءات الوقاية وعزل الحالة بغرفة منفصلة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبى على الحالة بمستشفى حميات دسوق وأفاد التقرير الطبى بأن الحالة جيدة جداً ولا يظهر عليها أى أعراض مرضية.

كما أفادت وكيل وزارة الصحة، انه طبقاً للبروتوكول ليس هناك داع لعزل الحالة بمستشفى وانه سيتم متابعتها يومياً لمدة ١٤ يوم فترة المراقبة والتي تنتهى يوم ٢٨ فبراير ٢٠٢٠، مؤكدةً أنه لا داع لأى قلق وانه يتم مراقبة جميع القادمين من الصين أو أى دول موبؤة من قبل إدارة مكافحة الأمراض المعدية والترصد، وعند ظهور أى أعراض يتم عزل الحالات الخاصة بالأمراض المعدية.