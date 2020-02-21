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محافظ البحيرة يحيل 55 موظفا للتحقيق لغيابهم وتقصيرهم فى العمل

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:46 م
محافظ البحيرة يحيل 55 موظفا للتحقيق لغيابهم وتقصيرهم فى العمل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإدارى وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

 

وأوضح أنه تم إحالة 55 موظف بمركز الدلنجات للتحقيق لتقصيرهم وغيابهم عن العمل وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة أمس الخميس.

 

وشدد محافظ البحيرة علي استمرار  تكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي المنشآت الصحية و الخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين  مؤكداً عدم قبوله أي تقصير .

 

يذكر أن محافظ البحيرة احال 146 من العاملين بالمصالح الحكومية والوحدات الصحية للتحقيق لتقصيرهم وغيابهم عن العمل دون سند قانوني.

 

وتضمن قرار محافظ البحيرة إحالة 128 من العاملين بالدلنجات للتحقيق لعدم الالتزام الإداري وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة حيث تم متابعة الانضباط الإداري وسير العمل بالمستشفى العام و بالوحدة الصحية بقرية درشاي .

 

كما قرر محافظ البحيرة إحالة 66 طبيبا وموظفا وفنيا وعامل بمستشفى أبو حمص للتحقيق لعدم الالتزام الإدارى وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة.

 

وفى هذا الصدد قرر اللواء هشام امنة محافظ البحيرة تكليف نائب لكل رئيس مدينة فى قطاع الكهرباء وآخر للنظافة بالإضافة إلى مسئول متابعة الأزمات بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بالقرى مؤكدا ان مواطني قرى المحافظة لهم كل الحق فى الحصول على كافة الخدمات والاهتمام فى شتى القطاعات المختلفة.

 

وأوضح أنه لن يتهاون مع أى تقصير فيما يخص أعمال صيانة اعمدة الكهرباء وتأمينها واصلاح أي عطل على الفور واستبدال الاعمدة التالفة او المائلة مع رفع تقرير دورى بالأعمال التى تمت فى هذا الشأن .

 

كما قرر محافظ البحيرة تكليف نائب آخر لرئيس كل مدينة تكون مهمته هى قطاع النظافة ومتابعة المنظومة بالمدينة والقرى التابعة لرفع كافة التراكمات أولا بأول والوصول إلى مدينة وقرية نظيفة.

 

مع إعفاء نواب رئيس المدينة لقطاعى الكهرباء والنظافة من أى أعباء أخرى سوى متابعة كل منهم للقطاع المنوط به والعمل على تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة لهم فى هذا الشأن.

 

ووجه بالتنسيق مع مديرية الرى بنقل جميع المخلفات ونواتج التطهير التى تتم للترع والمصارف من جانب الطرق الموازية لها حرصا على النظافة وسلامة الطريق والمواطنين.

 

ووجه محافظ البحيرة رؤساء المدن بالتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم وعقد اللقاء الدورى لخدمة المواطنين وكذلك تفعيل منظومة الشكاوى والخط الساخن وحلها على الفور.


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