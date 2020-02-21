محافظ الإسكندرية: زيارات مفاجئة على المستشفيات للتأكد من جودة الخدمة

الإسكندرية - جاكلين منير

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بزيارة مفاجئة لمستشفي جمال عبد الناصر بنطاق حي وسط، للتأكد من كفاءة عمل المستشفي وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، بحضور اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية وخاصة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بمنظومة التأمين الصحي بالإسكندرية

وتفقد المحافظ أقسام المستشفي المختلفةواستفسر من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم لتوفيرها فى الحال، مؤكدا علي تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة وخاصة التي تخدم قطاع عريض من المواطنين

علي الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفي هو الوقوف علي الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضي، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة وفي أوقات مختلفة بدون سابق إنذار لمسؤولي تلك المستشفيات للتأكد من الخدمات الطبية وكفاءة العمل بها.

وكانت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، قدوجهت بانتداب طبيب لوحدة صحة الاسرة بمنطقة جنوب المتراس ، وتكليف مدير المنطقة الطبية بندب عدد 3 أطباء أخرين للتواجد بشكل دوري بالوحدة ، كما وجهت بالصيانة اللحظية لجميع الأجهزة الطبية التي تحتاج للصيانة ، وكذلك سرعة إنجاز أعمال الصيانة الخاصة ببعض الخدمات المقدمة بالوحدة وذلك خلال بجولة مفاجئة لتفقد وحدة صحة الأسرة بمنطقة جنوب المتراس ومركز شباب القباري بمنطقة مأوى الصيادين، بنطاق حى غرب.

و ذلك فى إطار الاهتمام بأهالي بالمناطق الأكثر احتياجا ورصد شكواهم للعمل علي حلها ، حيث رصدت منها عدد من الملاحظات وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات العاجلة تجاهها، حيث وجهت "عازر" بإعادة ترتيب غرفة الملفات علي حسب الحالات الأكثر ترددا للوحدة، والتنسيق مع المخازن المركزية بشأن توافر الأدوية اللازمة بالوحدة ومتابعة تدريب الصيادلة، وأكدت علي إعادة تنسيق العمل لضمان الإشراف الطبي الجيد علي الخدمات المقدمة.



محافظ الإسكندرية خلال زيارته لمستشفي جمال عبد الناصر



محافظ الإسكندرية خلال زيارته لمستشفي جمال عبد الناصر



محافظ الإسكندرية خلال زيارته لمستشفي جمال عبد الناصر