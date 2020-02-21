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الجمعة، 21 فبراير 2020 10:20 م
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مجلس أوروبا يدعو إيطاليا لوقف تعاونها مع خفر السواحل الليبى

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:00 م
مجلس أوروبا يدعو إيطاليا لوقف تعاونها مع خفر السواحل الليبى لويجى دى مايو وزير الخارجية الإيطالى
بروكسل /أ ش أ/

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طالب مجلس أوروبا الحكومة الإيطالية، بالتوقف عن دعم أنشطة خفر السواحل فى ليبيا، وإدخال ضمانات على مذكرة التفاهم الموقعة مع طرابلس بشأن احترام حقوق الإنسان.

وأفادت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني، بأن المجلس وجه رسالة إلى وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، مطالباً إياه بتعليق أنشطة التعاون مع خفر السواحل فى ليبيا بالنظر للوضع الميدانى القائم حالياً فى ليبيا.

ونوه المجلس إلى أنه يتابع المحادثات الجارية بين الطرفين من أجل "تحسين" مذكرة التفاهم، إذ يريد مجلس أوروبا لفت نظر روما إلى ضرورة التأكد من احترام حقوق الانسان فى أى اتفاق موقع مع الدول المجاورة بشأن الهجرة.

وشدد على توصيات سابقة أصدرها بشأن ضرورة انقاذ حياة الناس، حماية الحقوق وسد النقص الواضح فى موضوع حماية المهاجرين فى المتوسط، حيث يرغب المجلس فى وضع سياسات وآليات مراقبة مستقلة للتقليل من مخاطر انتهاكات حقوق الانسان فى ليبيا.

يُشار إلى أن مجلس أوروبا يعارض عمليات إعادة المهاجرين الذيين يتم انقاذهم فى البحر إلى ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم بين روما وطرابلس، نظراً للوضع الخطير فى هذا البلد.

 


مجلس أوروبا

إيطاليا

أخبار إيطاليا

خفر السواحل الليبي

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