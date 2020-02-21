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مبعوث الأمم المتحد: محادثات وقف إطلاق النار فى ليبيا تمضى فى "الاتجاه الصحيح"

الجمعة، 21 فبراير 2020 08:44 م
مبعوث الأمم المتحد: محادثات وقف إطلاق النار فى ليبيا تمضى فى "الاتجاه الصحيح" غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا
جنيف (رويترز)

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قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، لرويترز اليوم الجمعة إن محادثات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين تسير فى "الاتجاه الصحيح"، وإنه "يواجه عقبات" تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التى أعلنت الشهر الماضي.

 

وأضاف سلامة فى مقابلة خلال استراحة من المحادثات العسكرية فى جنيف إنه يتوقع انعقاد المحادثات السياسية فى المدينة السويسرية فى 26 من فبراير شباط لكنه يعمل على إجراءات لبناء الثقة.

 

وقال سلامة "نحاول بالتوازى جعل السفر الجوى أكثر أمنا فى ليبيا لاسيما من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة. نحاول أيضا إعادة فتح الميناء حتى يكون ميناء آمنا".

 

وأضاف "نحاول أيضا ... المساعدة فى تبادل للسجناء بين الطرفين".

 

 


مبعوث الأمم المتحد

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