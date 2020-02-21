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ما هو داء جريفز ولماذا يؤثر على صحة النساء أكثر من الرجال؟

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:00 م
ما هو داء جريفز ولماذا يؤثر على صحة النساء أكثر من الرجال؟ مرض جريفز-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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داء جريفز عبارة عن اضطراب في الجهاز المناعى يسبب فرط انتاج هرمونات الغدة الدرقية التي تؤثر على أجهزة الجسم المختلفة، وفى الغالب يؤثر داء جريفز على النساء أكثر من الرجال، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic  فأن هناك أعراض عديدة تدل على الإصابة بداء جريفز وهى: 

أعراض داء جريفز

1: الشعور بالقلق الشديد والتوتر.

2:ارتجاف شديد في اليدين والاصابع.

3:زيادة التعرق وحساسية شديدة تجاه الحرارة.

4:انخفاض شديد في الوزن وغير مبرر.

5:تضخم الغدة الدرقية.

6:اضطرابات في الدورة الشهرية.

7:ضعف الانتصاب وانخفاض الرغبة الجنسية.

8:التبرز المتكرر.

9:انتفاخ العينين واحمرار .

10:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

11:احمرار والتهاب الجلد.

12: زيادة سرعة ضربات القلب.

13:الحساسية تجاه الضوء.

14:الرؤية المزدوجة.

15:ضغط وألم شديد في العين.

في حالة ظهور هذه الأعراض يجب زيارة الطبيب فورا لأجراء الفحوصات اللازمة وعلاج داء جريفز.

وذكر الموقع أن سبب الإصابة بداء جريفز غير محدد، ولكنه ناتج عن وجود خلل في الجهاز المناعى الذى يقوم بمقاومة الأمراض والفيروسات، وقد يكون بسب زيادة افراز هرمون الغدة الدرقية وتضخمها.

أما عن داء جريفز الذى يصيب العين، يكون نتيجة تراكم بعض الكربوهيدرات في العضلات والأنسجة خلف العينين ، وفى الغالب يحدث اعتلال جريفز العينى في نفس وقت الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية أو بعد مرور شهر من الإصابة.

مضاعفات يسببها داء جريفز
 

1: مشاكل في الحمل ومنها(فشل الغدة الدرقية للجنين ،تأخر نموه، فشل القلب، تسمم الحمل، ارتفاع ضغط الدم).

2: اضطرابات القلب وتغيرات في عضلات القلب ووظيفتها.

3: فرط نشاط الغدة الدرقية الناتج عن داء جريفز يسبب الهذيان والضعف والاضطرابات.

4: هشاشة العظام وألم العضلات والمفاصل.

 


داء جريفز

الغدة الدرقية

التهاب

الم

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