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مؤسسة النفط الليبية: إنتاج الخام يبلغ 122.424 ألف برميل فى 20 فبراير

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:02 ص
مؤسسة النفط الليبية: إنتاج الخام يبلغ 122.424 ألف برميل فى 20 فبراير مؤسسة النفط الليبية
رويترز

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا الخميس إن إنتاجها من الخام تراجع إلى 122 ألفا و424 برميلا يوميا فى 20 فبراير. وقالت مؤسسة النفط في بيانها إن إجمالى الخسائر الناجمة عن الإقفالات تجاوز 1.8 مليار دولار.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت استئناف المفاوضات العسكرية بين طرفى النزاع فى ليبيا والهادفة إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وذلك غداة إعلان حكومة الوفاق انسحابها من هذه المفاوضات بعد قصف ميناء طرابلس.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا جان العلم، فى تصريحات أوردتها قناة "العربية"، الخميس - إنه تم استئناف هذه المباحثات غير المباشرة التى تجرى فى جنيف بإشراف المنظمة الدولية.

ودعت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، طرفى النزاع فى ليبيا إلى العودة لطاولة الحوار فى جنيف لاستئناف المباحثات الليبية - الليبية بعد تعليق حكومة "الوفاق" مشاركتها فيها، مطالبة بوقف التصعيد والأعمال الاستفزازية خاصة توسيع رقعة القتال.

 

 


ليبيا

مؤسسة النفط الليبية

النفط

الأمم المتحدة

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