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الجمعة، 21 فبراير 2020 07:16 ص
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لماذا تصاب بشرة البعض بالجفاف طوال العام؟

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:00 ص
لماذا تصاب بشرة البعض بالجفاف طوال العام؟ البشرة الجافة
فاطمة ياسر

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خلال فصل الشتاء والتعرض لبرودة الطقس، تزداد فرص الإصابة بجفاف البشرة، نتيجة للتعرض للهواء البارد، وأيضا قلة تناول السوائل التي تحافظ على صحة الجلد والبشرة،  ولكن هناك بعض الأشخاص الذين لديهم بشرة جافة وهذا الأمر يكون طوال السنة أي في جميع فصول السنة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الحيل الخاصة للقضاء على البشرة الجافة والتعرف على التعامل مع البشرة ذات النوعية الجافة، وذلك وفقا لموقع "the healthy".

أشار التقرير، أن البشرة الجافة تعد نوعًا من أنواع البشرة،  ونجد أن الأشخاص الذين يعانون من البشرة الجافة يكون جلدهم منخفض الكثافة في الغدد الدهنية التي تصنع الزيوت المفيدة للبشرة، وذلك مقارنة بالبشرة العادية.

وأضاف التقرير، أن تعرض الجلد للجفاف يكون السبب الرئيسي فيه هو نقص نسبة الماء في الجلد، وهذا الأمر تتعرض له جميع أنواع البشرة سواء كانت جافة أو دهنية.

وأشار التقرير إلى أن  تجديد المكونات الدهنية  للجلد لها دور كبير زيادة تكون نضارة البشرة، وحمايتها من الجفاف، فالبشرة تحتوي على جزيئات كبيرة من حمض الهيالورونيك الذي يساعد على الاحتفاظ بالماء والرطوبة في البشرة.

وهناك العديد من علامات الجلد الجاف،  وهي أن يصبح قاسيًا و أحمر أو متهيجًا، ولكن  عند الأشخاص الذين لديهم بشرة جافة فهم يظهر لديهم بشرة داكنة اللون تحت العين، وترهل، وفي جميع الأحوال عليك تناول كميات كبيرة من الماء.

وقدم التقرير بعض النصائح الصحية التي تساعد في علاج البشرة الجافة، وهي:

-عليك تناول الأطعمة الغنية بالألياف والماء.

-تجنب الاستحمام بالماء الساخن لأنه يفقد البشرة نضارتها.

-تناول 8 أكواب من الماء يوميا.

 


البشرة الجافة

التخلص من البشرة الجافة

البشرة الجافة في الشتاء

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