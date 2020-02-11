5 نصائح اتبعيها للحصول على بشرة نضرة وصحية أبرزها تناول الأعشاب البحرية

فاطمة ياسر

الشيخوخة هي سلاح ذو حدين، فنجد أن الجانب الإيجابي لها أننا نشهد نمواً في الشخصيةً كل عام عن السابق، وهذا يحسن نوعية الحياة، ومع تقدم العمر تأتي الحكمة، ولكن هناك بعض العلامات التي تظهر علي الوجه وتعني التقدم في العمر كالتجاعيد والبقع الجلدية والشعر الرمادي، حتى خطر الإصابة بسرطان الجلد يزداد مع تقدمنا في العمر، وهذا ما أكدته التقرير المنشور عبر موقع "the healthy".

كما أوضح التقرير، أن يتم ضخ مليارات الدولارات في أمريكا للحصول علي الشباب والحد من التعرض لتقدم العمر، فيسعون لإستهلاك الكريمات وبعض الحيل الأخرى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء أي الحصول على شباب دائم.

وأشار التقرير، أن هناك العديد من الحيل التي يقوم اليابنيون باتباعها للحصول علي بشرة نضرة خالية من التجاعيد، فتتمتع النساء اليابانيات بالبشرة المتوهجة التي تجعل من الصعب تخمين أعمارهن الحقيقية، والسبب النظام الغذائي الصحي خالٍي من الزيوت والدهون، مع قيامهن ببعض الحيل الأخري التي سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة.

ولذا إذا كنتي ترغبين في الحصول علي عمر أصغر من عمرك، وفي حالة رغبتك في إعادة عقارب الساعة للوراء للظهور بمظهر الشباب تعرفي علي أسرار النساء اليابانات، وهي:

- شرب الشاي الأخضر..

من الخطأ الاعتقاد بأن العناية بالبشرة تتعلق بالمنتجات التي نضعها على الوجه كالكريمات والوصفات الطبيعية، ولكن في حقيقة الأمر أن الأكل والشرب له عامل كبير، ولذا فهن يتناولون الشاي الأخضر باستمرار، فهو مشروب مهدئ يعد رائعا للجسم، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالعناية بالوجه، فعليكي أن تعلمين أن الشاي الأخضر يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ويقلل من ظهور الخطوط والتجاعيد، وقد يساعدك أيضًا تناول كوب يومي من الشاي الأخضر على التخلص من زيادة الوزن، مما قد يزيد من مظهرك الشبابي.

- أكل الأعشاب البحرية..

الأعشاب البحرية جزء كبير من النظام الغذائي الياباني، فهو يحتوي على الكثير من الفوائد للبشرة، ويعد ثروة غنية بالفيتامينات والمعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K والحديد والفولات، وهذا يجعلها إضافة فعالة بشكل خاص لنظام غذائي متوازن.

ويُعتقد أن تناول الأعشاب البحرية بانتظام يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس وظهور البقع، كما أنه يحتوي على بعض المكونات المضادة للالتهابات التي يمكن أن تقلل من التورم والاحمرار، وأيضا لأنه يحتوي علي اليود يجدد البشرة ويساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

- تدليك الوجه..

يتعتبر التدليك المنتظم للوجه مثاليًا حيث إنه يحفز الدورة الدموية ويساعد على تخفيف ألم العضلات، ولذا يجب تعلم تدليك الجسم والوجه بشكل خاص، أو القيام بشراء جهاز مساج جيد للوجه باستخدام بكرات متعددة الزوايا، وعليكي استخداكه يوميا، فيعمل علي زيادة الدورة الدموية في الوجه وهذا يقلل ظهور التجاعيد، وينعش مظهرك، نظرًا لأن الوجه يحتوي على أكثر من 40 عضلة يمكن أن تسبب التجاعيد عند التوتر، فإن تدليك الوجه يقلل أيضًا من علامات الشيخوخة. وأخيرًا ، يساعد تدليك الوجه على تخفيف التوتر الذي يمكن أن يمنحك مظهرًا أكبر من سنك.

- استخدام غسول طبيعيي للبشرة..

تضع النساء في اليابان ثقتهن في المنتجات القريبة من الطبيعة قدر الإمكان، و المنتجات التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية يعتبرهن أنها مضرة بالجلد، ولذا بعد تقضية اليوم خارج المنزل عليكي تنظيف بشرتك ولذا عليك استخدام غسول طبيعي للبشرة، فبدلاً من الغسيل عدة مرات في اليوم باستخدام منظف قاسي، اختر منتجًا يحتوي على عدد قليل من المكونات الكيميائية وتغسل الوجه مرة واحدة في اليوم عند النوم، و لتجنب تجريد الجلد من الرطوبة. إذا كان لديك بشرة دهنية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام ، فيمكنك استخدام مناديل مبللة بالأعشاب خلال اليوم.

- الكولاجين..

الكولاجين هو النسيج الهام للبشرة، فهو يساهم بشكل كبير في شد البشرة والحد من تعرضها لظهور التجاعيد بها، فتستخدم النساء اليابانيات الكثير من المنتجات الغنية بالكولاجين كالكريمات والأقنعة الخاصة بالعناية بالبشرة، وينتشر الكولاجين أيضًا في الأطعمة مثل مرق العظام والطحالب والبرتقال والليمون.

وهناك احتمالات كبيرة في أن جسمك يحتاج إلى المزيد من الكولاجين، إذا كانت هذه المرأة تتبع هذه العادات السيئة كالتدخين، والتعرض للشمس، وسوء النظام الغذائي، ولذا يجب تجنب هذه العادات الخاطئة.