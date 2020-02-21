سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 04:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لجنة صحية تفحص عينة كبدة فاسدة ضبطتها "التموين" بإمبابة

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:00 ص
لجنة صحية تفحص عينة كبدة فاسدة ضبطتها "التموين" بإمبابة كبدة فاسدة - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة بتشكيل لجنة صحية لفحص كبدة مجمدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها داخل محل في إمبابة لكتابة تقرير وافٍ عنها، واستكمال التحقيقات.

ووردت معلومات لضباط مباحث التموين، تفيد بتورط مدير محل لتجارة السلع الغذائية واللحوم بدون ترخيص فى إمبابة، بحيازة منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وبمداهمة المحل تم ضبط المتهم، وبحوزته 3 أطنان كبدة مجمدة مستوردة معبأة داخل عبوات كرتونية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء صلاحيتها تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش في:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.

 


أخبار الحوادث

أخبار مصرية

كبدة فاسدة

سلع فاسدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

شروط التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات

شروط التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات

حيثيات إلزام رجل بدفع 800 ألف جنيه نفقة متعة لزوجته: تزوج مرتين دون إبلاغها

حيثيات إلزام رجل بدفع 800 ألف جنيه نفقة متعة لزوجته: تزوج مرتين دون إبلاغها

التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

صور.. دهان عقارات طريق النصر وامتداد رمسيس فى القاهرة باللون الموحد

صور.. دهان عقارات طريق النصر وامتداد رمسيس فى القاهرة باللون الموحد

عمرو الجناينى: لا تأجيل لمباراة القمة عقب الموافقة الأمنية والاتحاد من يدير الكرة

عمرو الجناينى: لا تأجيل لمباراة القمة عقب الموافقة الأمنية والاتحاد من يدير الكرة

رغم منعهما.. الموسيقيين: حسن شاكوش صوت جيد.. وعمر كمال مطرب ضل الطريق

رغم منعهما.. الموسيقيين: حسن شاكوش صوت جيد.. وعمر كمال مطرب ضل الطريق

شاهد احتفالات لاعبى الزمالك مع كأس السوبر المصرى

شاهد احتفالات لاعبى الزمالك مع كأس السوبر المصرى

أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 2.4 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل

أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 2.4 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة