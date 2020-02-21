لجنة صحية تفحص عينة كبدة فاسدة ضبطتها "التموين" بإمبابة

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة بتشكيل لجنة صحية لفحص كبدة مجمدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها داخل محل في إمبابة لكتابة تقرير وافٍ عنها، واستكمال التحقيقات.

ووردت معلومات لضباط مباحث التموين، تفيد بتورط مدير محل لتجارة السلع الغذائية واللحوم بدون ترخيص فى إمبابة، بحيازة منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وبمداهمة المحل تم ضبط المتهم، وبحوزته 3 أطنان كبدة مجمدة مستوردة معبأة داخل عبوات كرتونية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء صلاحيتها تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش في:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.