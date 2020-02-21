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فيديو يقطع القلب.. زوجة مدير مستشفى ووهان ضحية "كورونا" تطارد سيارة الموتى

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:11 م
فيديو يقطع القلب.. زوجة مدير مستشفى ووهان ضحية "كورونا" تطارد سيارة الموتى نقل جثمان مدير مستشفى ووهان
كتب محمد رضا

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بعد الإعلان عن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، أظهرت لقطات فيديو لحظات الفراق الحزين بين جثمان الطبيب ليو تشى مينج، وزوجته، حيث أعلن، الثلاثاء الماضى، عن وفاة ليو، بعد فشل جهود الإنقاذ الشاملة إثر إصابته بالفيروس الذى بات يعرف باسم "كوفيد 19".

وأظهرت لقطات زوجة ليو، وهى تبكى بحرقة على فراقه، وتطارد سيارة نقل الموتى التى كانت تنقل جثمانه من المستشفى إلى المحرقة، فى مدينة ووهان مركز تفشى الفيروس، ووفقًا لمسؤولى الصحة فى ووهان، فقد توفى "ليو" عن عمر 51 عامًا، من جراء إصابته بالفيروس، بعد أن كان يكافح الوباء على الخطوط الأمامية، واعتبر "بطلا" على منصات التواصل الاجتماعى فى الصين.

 

وكان مدير مستشفى ووهان، قد أدخل إليها للعلاج من الفيروس، يوم 23 يناير الماضى، ولم تتمكن زوجته الممرضة فى المستشفى تساى ليبينج، من رؤيته منذ ذلك الحين، وأصبح ليو، أول رئيس مستشفى صينى يفقد حياته بسبب فيروس "كورونا" الجديد، الذى أودى بحياة أكثر من 2230 شخصا.

 

واحتفل مينج بعيد ميلاده الحادى والخمسين قبل أسبوع من وفاته، ورفضت السلطات الصحية فى المستشفى، السماح لزوجته برعايته أثناء علاجه خشية أن ينتقل الفيروس إليها، حسب ما نقلته "سكاى نيوز" الإخبارية، عن صحيفة "خوبى ديلى".

زوجة مدير المستشفى المتوفى تهرول وراء جثمانه
زوجة مدير المستشفى المتوفى تهرول وراء جثمانه

 

زوجة مدير مستشفى ووهان تصرخ حزنا على وفاته
زوجة مدير مستشفى ووهان تصرخ حزنا على وفاته

 

وبعد وفاته، اجتمعت أسرته وأصدقاؤه وزملاؤه خارج فرع تشونجفا شينتشنج، التابع لمستشفى ووهان، بعد ظهر الثلاثاء، لوداعه، ويظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية، أحد المشيعين ممن يرتدون ملابس واقية من الفيروس، ويعتقد أنها زوجة الدكتور ليو، وهى تبكى بصوت عال وتركض خلف السيارة، كما يظهر المقطع شخصًا آخر، يرتدى أيضا ملابس واقية لكامل الجسم، وهو يحاول سحب الزوجة المكلومة أثناء انطلاق السيارة من مبنى المستشفى إلى محرقة يوسونشان.

يشار إلى أنه عندما أصيب الطبيب ليو بالفيروس الخطير، أعربت شريكة حياته مرارا عن عزمها الذهاب إلى وحدات الحجر الصحى لرعايته، غير أن ليو رفض بشدة، ولم تستطع تساى، الممرضة الرئيسية فى وحدة العناية المركزة بمستشفى ووهان رقم 3، رؤية زوجها لمدة شهر تقريبا قبل وفاته.

مستشفى ووهان التى توفى مديرها مصابا بفيروس كورونا
مستشفى ووهان التى توفى مديرها مصابا بفيروس كورونا

 

نقل جثمان مدير مستشفى ووهان للمحرقة
نقل جثمان مدير مستشفى ووهان للمحرقة

 

وقالت إن زوجها أصيب بالفيروس فى 23 يناير، وقبل يومين فقط من إصابته، عينت المدينة مستشفى الدكتور ليو ليكون مخصصا لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد، وقالت لصحيفة "ذا بيبر" الصينية: "من المحتمل أن المستشفى كان يعج بالمرضى وأنه كان مشغولا للغاية، فلم يول اهتماما خاصا لحماية نفسه من الإصابة أو انتقال العدوى".

وبعد إصابته بالفيروس، تم نقل الطبيب ليو إلى وحدة العناية المركزة فى 4 فبراير، وظل الزوجان على اتصال عن طريق الرسائل ومكالمات الفيديو، وكانت حالته خطيرة طوال فترة إصابته بالمرض، حيث كان يعانى حمى وارتفاعا دائما فى حرارته بعد دخوله المستشفى مباشرة.

وفاة مدير مستشفى فى ووهان
 مدير مستشفى فى ووهان

 


فيروس كورونا الجديد

فيروس كوفيد 19

مدير مستشفى ووهان

وفاة مدير مستشفى ووهان

الحجر الصحى فى الصين

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