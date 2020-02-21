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فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تفند 10 شائعات انتشرت خلال أسبوع

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:53 ص
فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تفند 10 شائعات انتشرت خلال أسبوع شائعات وحقائق
كتبت هند مختار

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رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 10 شائعات انتشرت خلال أسبوع، حيث تضمنت هذه الشائعات توقف السفارة المصرية بالصين عن تقديم خدماتها للمستوردين وتغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات وفتح باب التطوع للتدريس لإلغاء التعاقد مع المعلمين المؤقتين وتأثر صناعة الدواء في مصر بتوقف استيراد خامات الأدوية من الصين.
 
 
كما تضمنت الشائعات، وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها وظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور نتيجة استيراد أعلاف صينية وفشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء وإلغاء دعم الخدمات الصحية بدءاً من الطفل الثالث للأسرة   وتراجع الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2019 ورفض الحكومة لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة.
 
شائعات وحقائق (1)
 

 

شائعات وحقائق (2)
 

 

شائعات وحقائق (3)
 

 

شائعات وحقائق (4)
 

 

شائعات وحقائق (5)
 

 

شائعات وحقائق (6)
 

 

شائعات وحقائق (7)
شائعات وحقائق (7)

شائعات وحقائق (8)
 

 

شائعات وحقائق (9)
 

 

شائعات وحقائق (10)
 

 

 


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كورونا

ووهان

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الحكومة ترد

الحكومة تنفى

انفلونزا الطيور

الصادرات الزراعية

شهادات الميلاد

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