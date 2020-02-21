فوائد تناول القلقاس على صحة جسمك

كتبت نهير عبد النبى

القلقاس من الأكلات الشهيرة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، كما أنه يعمل على الحد من الالتهابات وتسكين الألم، وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن هناك فوائد عديدة لتناول القلقاس على صحة الجسم ومنها:

فوائد تناول القلقاس على صحة الجسم:



1: يحتوى القلقاس على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعمل على تخفيف الألم والالتهاب في الجسم.

2: يعتبر من أفضل أنواع الأطعمة التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والبكتيريا، والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

3:يعمل على تحسين مستوى الكوليسترول في الجسم ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الإصابة الجلطات والسكتات الدماغية.

4:يحتوى القلقاس على نسبة عالية من المغنسيوم والكالسيوم والفسفور وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تقوية الاسنان والحفاظ على صحتها وصحة اللثة، ووقايتها من الالتهابات.

5:نظرا لما تحتويه من عناصر وفيتامينات هامة لصحة الجسم فإن تناول القلقاس يعمل على ضبط مستوى السكر في الدم، لذلك ينصح مرضى السكر بتناول القلقاس.

6:يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز صحة الجسم ويمد الجسم بالنشاط والحيوية.

7:تناول القلقاس يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات والتهابات المعدة والقولون.

8:يحتوى القلقاس على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة العين والرؤية، وحماية العين من الأمراض والمشاكل التي تتعرض لها.

9:تناول القلقاس يعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من الهشاشة والتهاب المفاصل.

10:القلقاس مفيد لمرضى ضغط الدم المرتفع، لذلك ينصح مرضى الضغط بتناول القلقاس دائما نظرا لفوائده العديدة على صحة الجسم.

11:يحتوى القلقاس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على علاج فقر الدم والتخلص من الضعف والهذيان.

12:يخفف من التهابات الحلق والحنجرة والقصبة الهوائية وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لتعزيز صحة الجسم والوقاية من الالتهابات.

13: يحتوى القلقاس على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الشعر وحمايته من الالتهابات والقشرة، كم انها تحميه من التساقط والتلف.