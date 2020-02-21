علماء إيطاليون يقترحون إضافة 3 مواد طبيعية لأدوية ضغط الدم

كتب بيتر إبراهيم

اقترح علماء ايطاليون إضافة مزيج من ثلاثة مستخلصات طبيعية للعلاجات الدوائية القياسية في محاربة ارتفاع ضغط الدم، وتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية، وخاصةً في المرضى الذين لا يتم التحكم في ضغط دمهم جيدًا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذه هي النتائج التي توصلت إليها دراسة أجراها جامعة ساليرنو الطبية ، جامعة فيديريكو الثانية في نابولي وجامعة ميلانو ، وجامعة سابينزا في روما، ونشرت النتائج في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

وقال العلماء إن المستخلصات المستخدمة في هذه التركيبة الغذائية تأتي من نبات "باكوبا مونييري" ، ونبات "جينكو بيلوبا" و "أوراق الشاي الأخضر"، وقام الباحثون بتقييم آثاره على مجموعة من مرضى ارتفاع ضغط الدم ، وجميعهم يتلقون علاجات عادية وكانت السمة الرئيسية للمرضى المختارين أنه على الرغم من العلاج الدوائي ، ظل ضغط الدم لديهم مرتفع.

وقال البروفيسور "كارمين فيكشيون"، عميد كلية الطب في جامعة ساليرنو: "في نسبة المرضى، فإن السيطرة على ضغط الدم على الرغم من العلاجات، لا تزال غير مرضية، ونعلم أيضًا أن ارتفاع ضغط الدم يقلل من ممارسة الرياضة البدنية".

ومن أجل التغلب على هذه الحالة ، يهدف الباحثون إلى العثور على سلاح إضافي في المغذيات، وتم تقسيم المرضى المختارين ، وجميعهم يتلقون العلاج الدوائي القياسي ، إلى مجموعات من أجل اختبار فعالية مزيج المستخلصات النباتية مقارنة مع الدواء الوهمي، وعلاوة على ذلك ، أجروا تجارب على النماذج الخلوية والحيوانية لتسليط الضوء على آليات الكيمياء الحيوية.

وقال الدكتور "ألبينو كاريزو" ، أول مؤلف للنشر ، "لقد رأينا أن المرضى الذين عولجوا بهذه الحالة الغذائية أظهروا تحسنا في المعايير الحيوية مثل استهلاك الأكسجين، والقوة، والقدرة على التحمل في ممارسة الرياضة البدنية، وهذه مؤشرات على صحة وظيفة بطانة الأوعية.

وعلاوة على ذلك ، أظهرت النماذج الخلوية والحيوانية أن هذا التأثير يرجع إلى زيادة أكسيد النيتريك في الدم ، وهو عنصر مهم في صحة الأوعية ، وأخيراً ، هناك ملاحظة مثيرة للاهتمام ناشئة من بحثنا هي أن المواد الثلاث التي تتكون من المزيج لها تأثير ديناميكي.