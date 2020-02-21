عاطل يذبح صديقه لتشهيره بوالدته وشقيقته فى دار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

كشف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، ملابسات مقتل عاطل داخل شقته فى دار السلام، وتبين أن وراء الحادث صديقه حيث قام بذبحه بسلاح أبيض لقيامه بالتشهير بوالدته وشقيقته والادعاء بأنهما سيئي السمعة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود شخص متوفي داخل شقة بالعقار رقم 31 شارع أبو العلا أحمد من شارع الحرية ـ دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عُثر علي جثة "م. ح. ح" 33 سنة عاطل ومقيم محل البلاغ والسابق اتهامه في 7 قضايا أخرهم 2623 لسنة 2017م دار السلام " مخدرات "، مُسجاة علي ظهرها أعلى أريكة بصالة الشقة ومغطاه ببطانية " يرتدي ملابسه كاملة " , وبها إصابات عبارة عن ( 3 جروح طعنية بمنطقة الصدر وجرح بالمعصم الأيسر , وجرح ذبحي بالرقبة) وعثر بجوار الجثة على سلاح أبيض " سكين متوسط الحجم ـ كذلك " عليه آثار دماء، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة.

وبسؤال المُبلغ صديق المتوفى "م. م. ص" 23 سنة عاطل، وقرر بأنه اثناء توجهه لمحل سكن المتوفي وفقاً لاتفاق مسبق بينهما لاصطحابه لإحدى المستشفيات لعلاج جرح بقدمه اليسرى , وقيامه بالطرق على باب الشقة، لم يستجب فقام بكسر الباب، واكتشف مقتله على النحو المشار إليه، ونفى علمه بملابسات الواقعة.

وبوضع خطة البحث موضع التنفيذ أمكن التوصل إلى مشاهدة " ا. ح. ش" 26 سنة عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 2408 لسنة2014م دار السلام "سلاح ابيض" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 7312 / 1588 لسنة 2018م دار السلام " سرقة بالإكراه " والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 21/2/2019م، اثناء خروجه من العقار محل البلاغ في وقت معاصر لارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم أمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة ، وقرر بأنه تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، وفجر الحادث طلب منه المجنى عليه شراء مأكولات وإحضارها للشقة سكنه " محل الواقعة " وأثناء تناولهما الطعام حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب قيام المجني عليه بالتشهير بوالدته وشقيقته والادعاء بأنهما سيئي السمعة، مما آثار حفيظة المتهم فاستل سلاح ابيض كان بجوار المجني عليه , وبادره بعدة طعنات متفرقة بالصدر، وإحداث إصابته بجرح ذبحي بالرقبة حتى تأكد من وفاته ولاذ بالفرار، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.