سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 08:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ضغوط دولية على أردوغان.. وماكرون وميركل يؤكدان ضرورة "الحل السياسى" فى إدلب

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:21 م
ضغوط دولية على أردوغان.. وماكرون وميركل يؤكدان ضرورة "الحل السياسى" فى إدلب ماكرون وميركل
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

آثارت تجاوزات النظام التركى، ونزوات الدكتاتور رجب طيب أردوغان العسكرية فى سوريا والعراق حالة من القلق الدولى المتزايد.

 

وقالت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يبحثان في اتصال هاتفي مع الرئيس التركى أردوغان الأزمة السورية وتأكيد على ضرورة الحل السياسي في إدلب.

 

وكان متحدث ألمانى، قال إن زعيمى ألمانيا وفرنسا اتصلا بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمس الخميس للتعبير عن قلقهما إزاء الوضع الإنسانى فى منطقة إدلب السورية وطالبا بإنهاء الصراع هناك.

 

وتحدث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الزعيم الروسى عبر الهاتف خلال وجودهما فى قمة للاتحاد الأوروبى فى بروكسل.

 

وقال المتحدث "أوضح الاثنان قلقهما الشديد من الوضع الإنسانى الكارثى للسكان فى محافظة إدلب السورية.. وطالبا بالإنهاء الفورى للقتال وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية للناس".

 

وأضاف أنهما أبلغا بوتين بأنهما يرغبان فى الاجتماع به للتوصل إلى حل سياسى.

 


ميركل

ماكرون

ادلب

اردوغان

الازمة السورية

سوريا

اخبار سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة