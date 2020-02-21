ضبط 127 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية وأسواق الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالاسكندرية، حملات مكبرة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ومحمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام و ضبط الأسواق

حيث قامت حملات الادارات التموينية المختلفة بحملات موسعة على مستوى الادارات، أسفرت عن ضبط 127 مخالفة تموينية

وأشار بيان صادر اليوم من مديرية التموين بالإسكندرية، أن ادارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة وإشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة اسفرت عن تحرير عدد 15 محضر متنوع لمخابز مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية بدون اذن مسبق من التموين، 5 محاضر عدم اعلان الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق، 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

كما قامت إدارة العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة و إشراف محمد العدوى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 28 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر انتاج خبز ناقص الوزن و 11 محضر لمخابز بلدية متوقفة عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ، محضر استيلاء على المال العام لاحد المخابز ، محضرين إدارة و تشغيل مخبزين سياحى بدون ترخيص، محضر بيع مخبز بدون اذن مسبق من التموين ، محضر بيع بوتاجاز بسعر ازيد، محضر لمحطة تموين سيارات لرفضها استلام بنزين 92 ، 6 محاضر عدم الاعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية

من ناحية اخرى قامت إدارة غرب و الجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح مدير الإدارة وإشراف نبيل مفيد رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منهم محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين استيلاء على المال العام، محضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، محضر عدم الاعلان عن الأسعار المواد الغذائية بالأسواق

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرزاق الطيب مدير الإدارة و إشراف نبيل محفوظ رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير عدد 18 محضر لمخابز بلدية منها 9 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن ، محضر تجميع كمية سولار مدعم تقدر 120 لتر ، محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية بأحد السوبر ماركت ، محضر حيازة عدد 2 اسطوانة بوتاجاز تجارى فى منطقة بها غاز طبيعى، محضر إدارة و تشغيل مخبز افرنجى وحلوانى بدون تصريح من الجهات المختصة، 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، محضر عن عدم اخطار بحالة وفاة صاحب مخبز بلدى، 3 محاضر احوال تنفيذا لقرار النيابة