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ضبط ثلاثة تشكيلات عصابية بشبرا الخيمة والعبور تروج المخدرات

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:05 م
ضبط ثلاثة تشكيلات عصابية بشبرا الخيمة والعبور تروج المخدرات حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة تشكيلات عصابية تروج المخدرات بدائرتي قسم شبرا الخيمة والخانكة والقناطر الخيرية والعبور تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجى المواد المخدرة واسفرت الحملة عن ضبط أربعة  تشكيلات عصابية بشبرا الخيمة والخانكة والقناطر الخيرية.

وشمل التشكيل الاول كلا من: "ا.ا"24سنه، عاطل، و"م م" 30 سنه، عاطل، حال استقلالهما مركبة توك توك بدون لوحات، وبحوزتهما كميه من مخدر الاستروكس تزن حوالى 150 جرام وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ مالى 340 جنيه وهاتف محمول ،بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما  تحرر عن ذلك المحضر رقم 2817 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة .

والتشكيل الثاني وهما كل :""ا.ح"36سنه، و"م.ر" 24 سنه، عاطل، وبحوزتهما كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 175 جرام ومبلغ مالى 150 جنيه وعدد 2 هاتف محمول، بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 326 لسنة 2020م جنح قسم الخانكة

والتشكيل الثالث هما كلا من :"م.ه"22سنه،عاطل ،و"م.خ"22سنه،عاطل  حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى 1800 جنيه وعدد 2 هاتف محمول  وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 1594 لسنة 2020م جنح قسم العبور .

والتشكيل الرابع هما كلا من: "ا.م" 40 سنه، عاطل، و"ا.ا" 50 سنه، عاطل، وبحوزتهما كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام وعدد 3 هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف للاتصال بعملائهما.. تحرر عن ذلك المحضر رقم 2641 لسنة 2020م جنح مركز شبين القناطر، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.


مخدرات

تشكيل عصابي

القليوبية

مديرية أمن القليوبية

اخبار المحافظات

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