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صور.. مصر واليونان تتفقان على تنظيم برامج سياحية مشتركة وتسويقها عالميا

الجمعة، 21 فبراير 2020 12:16 م
صور.. مصر واليونان تتفقان على تنظيم برامج سياحية مشتركة وتسويقها عالميا وزير السياحة المصرى يلتقى نظيره اليوناني هاريس ثيوشاريس
كتبت آمال رسلان

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سافر الدكتور خالد العنانى الى دولة اليونان، فى أولى جولاته الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، للقاء وزيرا السياحة والثقافة اليونانيين بناء على الدعوة الموجه اليه من الجانب اليوناني، خاصة فى ظل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثى الموقع عام 2017 بين مصر واليونان وقبرص فى مجال السياحة البحرية.

حضر اللقاء السفير إبراهيم خيرت سفير مصر فى اليونان والسفير ماجد مصلح المشرف العام على ادارة العلاقات الدولية فى وزارة السياحة و الاثار.

وفور وصول الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار الى العاصمة اليونانية اثينا، التقى بوزير السياحة اليونانى هاريس ثيوشاريس (Harris Theocharis) حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة البحرية لما تمثله الموانى المصرية وآثارها من أهمية حضارية وثقافية وذلك لتقديم وجبه سياحية ثقافية دسمة خاصة فى ظل اهتمام السائح اليونانى بالسياحة الدينية خاصة فى ظل وجود العديد من الكنائس والأديرة الأثرية القبطية فى مصر و خاصة تلك الموجودة على مسار العائلة المقدسة

كما بحث الوزيران دراسة كيفية التكامل فى المجال السياحى لعمل برامج سياحية متميزة للتصدير للعالم، وخاصة الدول البعيدة والحريصة على زيارة مصر واليونان، لخلق منتج سياحى متكامل بين البلدين والتسويق له فى جميع المحافل والأسواق السياحية العالمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى .

كما اتفقا الوزيران على عقد لقاء ثنائى فى مصر فى اقرب وقت لاستكمال المباحثات، بالاضافة الى عمل ورشة عمل مشتركة فى مصر للقاء الخبراء السياحيين اليونانيين بنظرائهم المصريين من متخصصين فى الفنادق والشركات السياحية وغيرهم لتبادل الخبرات والاتفاق على عمل برامج سياحية مشتركة والتسويق و الترويج لها فى العالم.

كما حرص الدكتور خالد العنانى على دعوة وزير السياحة اليونانى على حضور الليلة المصرية التى ستنظمها الوزارة على هامش انعقاد بورصة برلين السياحية فى شهر مارس من العام الجاري.

وفى نهاية اللقاء تبادل الوزيران الهدايا التذكارية حيث أهداه د.العنانى مستنسخ من مفتاح الحياة والتى تنتجه الوحدة الإنتاجية بالمجلس الاعلى للاثار واهداه ثيوشاريس رمز السلام الخاص باليونان.

 

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