صور.. رصف وصيانة طرق بمركز البدارى فى أسيوط بطول 2.7 كم

أسيوط/ضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم الانتهاء من رصف المدخل البديل لقرية النواورة بطول 1300 متر وصيانة صنفرة طريق نجوع المعادى بطول 1400 متر تمهيداً لرصفه وذلك ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/ 2020 لتطوير القرى ورفع كفاءة الطرق لتحقيق معايير السلامة للمواطنين تجنباً لوقوع الحوادث ولتسهيل الحركة على كافة المحاور المرورية.

ووجه محافظ أسيوط كافة رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الاهتمام بهذا القطاع الهام بالقيام بحملات رقابة دورية على الطرق والكبارى للتأكد من صلاحيتها وعدم التوانى عن رصف وتمهيد أى طريق حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم من قبل المحافظة لضمان وجود شبكة طرق آمنة تربط قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى أنه جارى متابعة وتفقد أعمال الرصف بقرية النواورة من موقف النواورة الجديد حتى كوبرى المشروع ورصف المدخل البديل للقرية وذلك ضمن مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية، لافتاً إلى وجود عدد من الطرق الجارى تسويتها تمهيداً لرصفها.

وكان شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التواصل مع المواطنين وبحث طلباتهم ووضع حلول للمشكلات التي قد تواجههم بكافة مراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى وضع عدد من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين على رأس أولويات المحافظة خلال الفترة القادمة ومن بينها قطاعي النظافة والطرق والعمل على تذليل العقبات والصعاب لتنفيذ المشروعات الجديدة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ، ونبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما استعرض الاجتماع معدلات العمل ومراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بمراكز وقرى المحافظة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ومعدلات الأداء وقيمة المتحصلات ومناقشة بعض المعوقات التي تواجه العمل وطرح حلول لها لزيادة معدلات الانجاز.



رصف وصيانة طرق بمركز البدارى بطول 2.7 كم فى أسيوط



رصف وصيانة طرق بمركز البدارى بطول 2.7 كم فى أسيوط



رصف وصيانة طرق بمركز البدارى بطول 2.7 كم فى أسيوط



رصف وصيانة طرق بمركز البدارى بطول 2.7 كم فى أسيوط