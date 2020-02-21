صور.. الكشف على 696 حالة بقافلة طبية مجانية بمركز سمالوط فى المنيا

المنيا - فريق المحافظات

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية لقرية داقوف التابعة لمركز سمالوط خلال 19 فبراير الجاري، وذلك ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وقال الدكتور أسامه بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 696 حالة مترددة منها عدد 130 حالة جراحة ، و 147 أطفال ، و 171 باطنه ، و 45 قلب ، و 67 انف وأذن ، و 64أسنان ، و 38 نساء و34 حالة تنظيم أسرة ، الى جانب انه تم إجراء تحاليل مختلفة لعدد 25 حالة ، وعمل34 حالات موجات صوتيه ، وعدد 5 رسم قلب و عمل 1اشعة سينية، وخلع أسنان لعدد 4 حالة بعيادة الأسنان وتم عمل ندوات تثقيف صحى وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد 88 حالة وتحويل للمستشفى عدد 25 حالة لاستكمال العلاج .

وأوضح وكيل المديرية، أنه تم استخدام 5 عيادات متنقلة بالإضافة إلى عيادات السجلات والصيدلية ومعمل الدم وتم استخدام غرف الوحدة لعيادات الأسنان والأطفال والقلب والثقافة والأشعة ومعامل الطفيليات والتذاكر .

وأشار أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي .

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية لقرية أولاد الشيخ التابعة لمركز مغاغة خلال يومى17 و18 فبراير الجاري، وذلك ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق النائية .

وقال الدكتور أسامه بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1601 حالة مترددة منها عدد 375 حالة جراحة ، و 398 أطفال ، و 318 باطنه ، و 80 قلب ، و 107 انف وأذن ، و 62أسنان ، و 105 نساء و45 حالة تنظيم أسرة ،114 جلديه، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 86 حالة والكشف بالموجات الصوتية و الأشعة السينية على 23 حالة وعدد 7 رسم قلب و فحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 207 حالة، وتم تحويل عدد 30 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي للمواطنين .

وأوضح وكيل المديرية، أنه تم استخدام 11 عيادات متنقلة بالإضافة إلى عيادات السجلات وتنظيم الأسرة وتم استخدام غرف الوحدة لعيادات الأسنان والأطفال والقلب والثقافة والأشعة ومعامل الطفيليات والتذاكر.



جانب من القافلة



جانب من القافلة