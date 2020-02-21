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شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة.. والمرور يناشد بتوخى الحذر

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:51 ص
شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة.. والمرور يناشد بتوخى الحذر شبورة مائية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد- محمد أبو عوض

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شهدت أنحاء من محافظتى القاهرة والجيزة اليوم الجمعة، شبورة مائية ما بين كثيفة ومتوسطة فى عدد من المناطق، مما تسبب فى ضعف الرؤية، على بعض الطرق، خاصة الطرق الزراعية، وفى هذا الإطار، وزعت الإدارة العامة للمرور، سيارات الإغاثة على الطرق والخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات، بعد توقعات الأرصاد الجوية، بظهور شبورة كثيفة مرة أخرى على الطرق.
 
وأعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.
 
 
وشددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة؛ منها فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة، والتأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدًا.
 
كما أهابت إدارة المرور بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة واختبار كشافات السيارة قبل التحرك، وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارئ، كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.
 
 
وشددت إدارة المرور على عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك، مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير.
 
كما شددت إدارة المرور على عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، ويجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.
 
 
 

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