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سقوط 3 عناصر إجرامية وراء سرقة موقع تحت الإنشاء بعد تكبيل وتقييد حارسه بالنزهة

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:42 م
سقوط 3 عناصر إجرامية وراء سرقة موقع تحت الإنشاء بعد تكبيل وتقييد حارسه بالنزهة حبس-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط 3 عناصر إجرامية فور إرتكابهم واقعة سرقة أحد المواقع تحت الإنشاء كرهاً عن حارسها بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة من خلال تكثيف المرورات بدوائر المراكز والأقسام، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية، اثناء إستقلالهم سيارة "ربع نقل" وبحوزتهم (طبنجة صوت- فرد خرطوش و3طلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض "سنجة"- 7 شباك ألوميتال- 10 مقصات حديدية خاصة بأعمال البناء- كمية من الأفيزات البلاستيك- مفتاح عدة).
 
وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة الشبابيك والمقصات الحديدية من أحد العقارات "تحت الإنشاء" بدائرة القسم كرهاً عن حارسه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم، وعقب قيامهم بتقييد حارس العقار  بإستخدام حبل كان بحوزتهم وتكبيل يديه وقدميه بإستخدام الأفيزات البلاستيك.
 

 

وتم بإرشادهم العثور على المجنى عليه "مكبل اليدين والقدمين بإستخدام أفيزات بلاستيك ومقيد بإستخدام حبل"،وبسؤاله تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بتقييده وسرقة المضبوطات كرهاً عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة

النزهة

سرقة بالاكراه

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