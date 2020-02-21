جامعة حلوان تنظم مهرجان الزمالك للفنون 29 فبراير

كتب محمد صبحى

تنظم كليات الفنون بالزمالك (كلية التربية الفنية، كلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الموسيقية)، فعاليات المهرجان الرابع للفنون تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، حيث تنظم كليات الفنون المهرجان للعام الرابع على التوالى والذى يتضمن كل أنواع الفنون الجميلة، والأنشطة الطلابية.

وتقام فعاليات المهرجان فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 بمقر الكليات الفنية بالزمالك.

وتبدأ فعاليات المهرجان بموكب موسيقى ومارشات موسيقية والاستعراضات الراقصة من كلية التربية الموسيقية، ويمر الموكب بشارع إسماعيل محمد ومحمد ثاقب حتى كلية الفنون الجميلة، حيث يبدأ البرنامج الغنائى والمسرحى، ويليه برنامج كلية التربية الفنية، ثم افتتاح معارض للفنون التشكيلية بالكليات الفنية.

وخلال فعاليات المهرجان الفنى، والذى دعا إليه عمداء الكليات الثلاث الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، ستتم إقامة "بازار الفنون" للحرف اليدوية والفنون التقليدية، بالإضافة إلى ورش العمل الفنية فى المجالات المختلفة، ويقوم بتنظيم المهرجان وكلاء الكليات الفنية واتحادات الطلاب بالكليات الثلاث.

ويقدم المهرجان الذى يقام تحت إشراف الدكتورة مها مزيد، وكيل كلية التربية الفنية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ابتسام مكرم وكيل كلية التربية الموسيقية، مجموعة كبيرة من الورش الفنية، مثل ورشة البورتريه، وورشة رسم الكاريكاتير، وورشة الوسائط المتعددة، والأورجامى - فن طى الورق - وغيرها من الورش، بالإضافة إلى الحفل الموسيقى.

وتقيم كلية التربية الفنية خلال المهرجان، ورش في الفنون اليدوية كاشغال الجلود والحلي والطباعة اليدوية والخزف والرسم المباشر، كما تقيم ورشة نسجيات مع ذوى القدرات الخاصة ومسرح لعرائس الماريونيت، كما يعرض الطلاب والخريجين من كلية التربية الفنية نماذج من أعمالهم ومشروعاتهم الصغيرة وهى الفعاليات التى تشهد إقبالاً من محبى الفنون وطلاب الكلية.