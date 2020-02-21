توقعات بفشل القمة الأوروبية بالتوصل إلى اتفاق حول الميزانية بعد "بريكست"

كتبت رباب فتحى

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على القمة الأوروبية الاستثنائية في بروكسل لمناقشة ميزانية الاتحاد الأوروبى للفترة 2021-2027، وقالت إن الاجتماع الأوروبى واجه احتمالية الانتهاء بالفشل بعد يوم من المحادثات، نظرا لاختلاف وجهات نظر القادة الأوروبى بشأن كيفية ملء الفجوة البالغة 75 مليار يورو التي خلفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعرض رئيس المجلس الأوروبي ، تشارلز ميشيل ، لانتقادات لأنه صوب إلى "أعلى من اللازم" بميزانية مقترحة تبلغ 1.074٪ من إجمالي الدخل القومي للتكتل (1.094 تريليون يورو).

وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة: "لقد أراد ما يكفي من النقود لشراء سيارة رينج روفر ، لدينا فقط المال لشركة فولكس فاجن - والأسوأ من ذلك أنه طلب من موتي [المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل] أن تدفع ثمن سيارة رينج روفر".

وأصر مسئولو الاتحاد الأوروبي على أن المفاوضات ستستمر ، حيث يستعد القادة للاجتماع مرة أخرى في منتصف النهار بتوقيت أوروبا. لكن رئيسة الوزراء الدنماركية ، ميت فريدريكسن ، قالت للصحفيين عند وصولها إنه من غير المرجح أن يتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي بشأن الميزانية في القمة.

وقالت "أنا مستعد للبقاء طوال عطلة نهاية الأسبوع ، لكن لا ، لا أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق" ، مضيفة أن القادة ربما يحتاجون إلى اجتماع آخر في مارس.

كان من المتوقع أن يتحدث رؤساء الدول والحكومات البالغ عددهم 27 رئيسًا حتى يوم السبت على الأقل ، وربما خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حول الإطار المالي المتعدد ، حيث يضعون أسس التمويل من 2021 إلى 2027 لبرامج الاتحاد الأوروبي ، من الزراعة إلى الفضاء والدفاع و التطوير الإقليمي.

قالت المصادر أن أغلب الظن ستنتهى القمة بطريق مسدود بعد ظهر يوم الجمعة ما لم يقدم ميشيل اقتراحًا منقحًا بشكل كبير.