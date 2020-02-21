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خالد صلاح
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تنفيذ 4 مراكز خدمة متطورة بالوادي الجديد بـتكلفة 4.2 مليون جنيه

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:30 م
تنفيذ 4 مراكز خدمة متطورة بالوادي الجديد بـتكلفة 4.2 مليون جنيه سلع تموينية
فريق المحافظات

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أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة الوادي الجديد، المهندس صلاح السيد، اليوم الجمعة، تولي الوزارة تنفيذ 4 مراكز خدمة متطورة بتكلفة 4 مليون و250 الف جنيه، مؤكدا على الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مركزين لتقديم الخدمة التموينية للجماهير بشكل متطور، حيث جري تنفيذ وتشغيل مركز متطور بمدينة الخارجة بتكلفة 900 الف جنيه، ومركز ثاني بمدينة الفرافرة بتكلفة 900 الف جنيه.

أضاف صلاح، أنه جاري إنشاء مركزين أخرين، الأول في مدينة موط بمركز الداخلة، وهو مركز حديث، جاري الانتهاء من أعمال التجهيز بعد انتهاء اعمال الانشاءات، ومتوقع دخوله الخدمة في شهر أبريل المقبل، وبتكلفة أجمالية مليون و700 الف جنيه، بينما جاري تجهيز المركز الرابع في قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، بتكلفة 750 الف جنيه، ومتوقع دخوله الخدمة في شهر مارس المقبل.

وكانت مديرية التموين بالوادي الجديد أعلنت، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 9 منافذ بمشروع " جمعيتي" بالمحافظة ضمن المراحل الثلاثة التي تنفذها الوزارة بالمشروع، مؤكدا على تنفيذ 6 منافذ بالمرحلة الاولي من المشروع بواقع منفذين بمركز الخارجة و2 بمركز الداخلة، ومنفذ بمركز باريس واخير بمركز بلاط، بينما جري تنفيذ منفذين ضمن المرحلة الثانية بواقع منفذ بقرية "تنيدة" بمركز بلاط ومنفذ بمدينة "موط" بمركز الداخلة، بينما جاري تنفيذ منفذ أخير بمركز الفرافرة ضمن المرحلة الثالثة.

أوضح صلاح، أن المديرية تواصل حتي الآن تلقي طلبات فتح منافذ " جمعيتي" ضمن المرحلة الثالثة من المشروع والذي سينتهي يوم 28 فبراير 2020، والذي بعده مباشرة تنطلق المرحلة الرابعة من المشروع وتبدأ المديرية في تلقي طلبات الراغبين في الاستفادة من مشروع جمعيتي.

ولفت الي، أن وزارة التموين خصصت لمحافظة الوادي الجديد، 40 منفذا ضمن مشروع " جمعيتي" والذي يهدف في المقام الأول صرف المقررات التموينية للمواطنين في منافذ لائقة بما يعود بالنفع علي المواطن ومنفذ المشروع.

 

 


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