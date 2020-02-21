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ترامب حزين لفوز " Parasite" بجائزة أحسن فيلم بالأوسكار: عندنا مشاكل مع كوريا

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:07 م
ترامب حزين لفوز " Parasite" بجائزة أحسن فيلم بالأوسكار: عندنا مشاكل مع كوريا دونالد ترامب
كتبت مريم بدر الدين

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزنه لفوز الفيلم الكوري الجنوبي  Parasite بجائزة أوسكار أفضل فيلم لهذا العام، قائلا :"لدينا ما يكفي من المشاكل التجارية مع كوريا الجنوبية، وعلاوة على ذلك، نمنحهم جائزة أفضل فيلم في العام؟".

وأضاف ترامب أمام تجمع انتخابي في مدينة كولورادو سبرينجز :"هل كان الفيلم جيداً؟ لا أعرف"، مضيفاً أن حفل توزيع جوائز الأوسكار في وقت سابق من هذا الشهر كان سيئاً.. فهل يمكننا أن نحظى بفيلم مثل (ذهب مع الريح) مرة أخرى" وذلك وفقا لوكالة "بلومبرج".

وحظى المخرج بونج جون باستقبال حافل بعد وصوله لموطنه كوريا الجنوبية ، و ذلك بعد فوزه 4 جوائز للأوسكار عن فيلمه " Parasite " ، حيث تفاجئ بحشد في استقباله بالهتافات والتصفيق و ذلك كنوع من الاحتفال لفوزه التاريخي، وكان حوالي 300 من الصحفيين والمعجبين في انتظاره للترحيب به لدى وصوله إلى مطار إنتشون الدولي

وأصبح فيلم " Parasite " أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة أفضل فيلم في تاريخ جوائز الأوسكار الممتد على مدار 92 عاما ، وقد حصل الفيلم على أربع جوائز شملت أفضل مخرج وأفضل سيناريو لبونج جون هو وأفضل فيلم روائي دولي.

ويتناول الفيلم قصة عائلتين من كوريا الجنوبية، عائلة باك الثرية وعائلة كيم الفقيرة، وهي قصة تعكس اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في رابع أكبر اقتصاد في آسيا ومست وترا حساسا لدى الجمهور في العالم.

و زادت إيرادات الفيلم الكورى Parasite، بأكثر من 8 ملايين دولار أمريكى، وذلك بعد عرضه فى بعض دور العرض حول العالم، بعد فوزه بـ4 جوائز أوسكار للعام الحالى 2020، ليصل بذلك المجموع الكلى للإيرادات إلى 168 مليونا و163 ألف دولار أمريكى فى شباك التذاكر العالمى، وانقسمت إيرادات الفيلم بين 37 مليونا و170 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و130مليونا و992 ألف دولار أمريكى حول العالم.

 


دونالد ترامب

Parasite

كوريا الجنوبية

ترامب

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