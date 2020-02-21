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بى.بى.سى: الأمير هارى وزوجته يعتزمان التوقف عن استخدام كلمة "ملكى"

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:00 م
بى.بى.سى: الأمير هارى وزوجته يعتزمان التوقف عن استخدام كلمة "ملكى" الأمير هارى وزوجته
لندن (رويترز)

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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن الأمير هارى وزوجته ميجان قررا عدم استخدام كلمة "ملكي" فى علامتهما التجارية بعدما قرر الزوجان على نحو مفاجئ بدء حياة جديدة فى كندا، ويستخدم هارى وميجان علامة "ساسكس رويال" بكثرة.

ويحمل الموقع الإلكترونى الخاص بهما اسم ساسكس رويال دوت كوم كما يستخدمانه فى علامتهما التجارية ومؤسستهما للاستخدام فى الكتب والأدوات المكتبة والملابس مثل أثواب النوم والجوارب والحملات الخيرية وأدوات التدريب والرياضة والرعاية الاجتماعية.

سيبدأ الأمير هارى وزوجته ميجان رسمياً حياتهما خارج الالتزامات الرسمية مع العائلة الملكية البريطانية فى 31 مارس، على ما أعلن ناطق باسمهما، واعتباراً من الأول من أبريل لن يحظى الزوجان اللذان أحدثا صدمة الشهر الماضى بإعلان تخليهما عن دورهما ضمن العائلة، بمكاتب فى قصر باكنجهام، حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية وسيتمثلان عبر جمعيتهما الخيرية البريطانية.

 

وأوضح الناطق باسم الزوجين أن الأمير هارى سيحتفظ فى نهاية المطاف بألقابه العسكرية العزيزة على قلبه.

 

وتناقش العائلة المالكة البريطانية مع الأمير هارى وزوجته ميجان، منع استخدامهما كلمة "ملكي" فى علامتهما التجارية بعدما تخلى الزوجان على نحو مفاجئ عن واجباتهما الملكية لبدء حياة جديدة فى كندا.

 

واتفق هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، مع الملكة فى الشهر الماضى على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين فى العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها فى السعى "لدور تقدمى جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

 

 

 


بيبىسى

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كلمة ملكى

بريطانيا

أخبار بريطانيا

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