بصور من طفولتهما.. ايفانكا ترامب ودونالد جونيور يحتفلان بعيد ميلاد والدتهما

كتبت مريم بدر الدين

أحتفل دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي بعيد ميلاد والدته " إيفانا ماري ترامب" وهي سيدة أعمال تشيكية-أمريكية، حيث نشر صورة من طفولته مع أشقائه ووالدته، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليها قائلا :"عيد ميلاد سعيد يا أمي نحن نحبك".



نجل ترامب





وبالمثل حرصت إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي علي تهنئة والدتها، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، ونشرت مجموعة صور تجمعها بها في طفولتها، معلقة عليها :"عيد ميلاد سعيد ماما".



ايفانكا





وتطلقت إيفانا من ترامب بعد الكشف عن وجود علاقة بينه وبين "مارلا مابلز"، التي أصبحت زوجته الثانية، إلا أنهما انفصلا في العام 1999، وبعد ست سنوات أرتبط دونالد بميلانيا، لتصبح السيدة الأولى بالولايات المتحدة.

يذكر أن إيفانا، زوجة ترامب الأولى، هي كاتبة وعارضة أزياء، ولها كتاب "الأفضل لم يأت بعد: التعامل مع الطلاق والاستمتاع بالحياة مرة أخرى".

كما كتب إيفانا رواية بعنوان "عن الحب وحده"، مما أدى إلى معركة قانونية مع زوجها السابق ترامب، الذي قال إن الرواية قائمة على قصة زواجهما، وانتهكت الاتفاق بينهما على الطلاق بشكل سري.

وكانت قالت إيفانا تصريحات مثيرة تحمل أسرارا جديدة بشأن فترة زواجها من ترامب، حيث أكدت أنه لم يكن ليصل لما هو عليه اليوم لولاها، وذلك في حديث لها مع قناة "CBS News" الأمريكية عام 2017.

كما قالت خلال الحوار إنها فخورة بأبنائها الثلاثة، إيفانكا وإيريك ودونالد جونيور، مؤكدة أنّ اندماجهم في الحياة السياسية لوالدهم كان فقط لذكائهم، مشيرة إلى احتمال ترشّح ابنتها إيفانكا إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في غضون 15 عامًا.

وذكرت إيفانا أنها والرئيس يتمتعان الآن بعلاقة أكثر ودية، ويتحدثان معًا مرة في الأسبوع، وقالت إنها تشجعه على الاستمرار في استخدام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".