بشرة خير.. ارتفاع أعداد المتعافين من "كورونا" بالصين مقابل المصابين الجدد

أعلنت اللجنة الصحية الوطنية فى الصين، اليوم الجمعة، إن العدد اليومى للمرضى الذين تعافوا حديثا من عدوى فيروس كورونا الجديد وغادروا المستشفيات فى الصين تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة لليوم الثالث على التوالى.
وذكرت اللجنة الصحية، أن ما إجماليه 18 ألف و264 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد المستشفيات بعد تعافيهم بنهاية يوم الخميس، حسبما ذكرت اللجنة.
من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة أمس؛ ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد، وذكرت اللجنة فى تقريرها اليومى أنه من بين الوفيات، 115 حالة فى مقاطعة هوبى وسط الصين "مركز انتشار الفيروس" وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشجيانج ويونان وبلدية تشونجتشينج.
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