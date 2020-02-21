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بشرة خير.. ارتفاع أعداد المتعافين من "كورونا" بالصين مقابل المصابين الجدد

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:31 ص
بشرة خير.. ارتفاع أعداد المتعافين من "كورونا" بالصين مقابل المصابين الجدد متعافون من فيروس كورونا
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت اللجنة الصحية الوطنية فى الصين، اليوم الجمعة، إن العدد اليومى للمرضى الذين تعافوا حديثا من عدوى فيروس كورونا الجديد وغادروا المستشفيات فى الصين تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة لليوم الثالث على التوالى.

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ووفقا لحساب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية على فيسبوك، أظهرت أرقام صادرة عن اللجنة أن 2109 أشخاص خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، حتى نهاية أمس الخميس، وهو أعلى بكثير من عدد المصابين الجدد الذين تم تأكيد إصابتهم فى اليوم نفسه، الذى بلغ 889 شخصا.
 
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وذكرت اللجنة الصحية، أن ما إجماليه 18 ألف و264 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد المستشفيات بعد تعافيهم بنهاية يوم الخميس، حسبما ذكرت اللجنة.

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وكان يوم أمس الخميس، اليوم الثانى على التوالى الذى تشهد فيه الصين بقاء العدد اليومى للإصابات الجديدة المؤكدة فى أقل من ألف حالة، وتجاوز عدد المتعافين الجدد فى كل من مقاطعة هوبى وحاضرتها مدينة ووهان عدد المصابين الجدد الذين تم تأكيدهم يوم الخميس، حسب الأرقام.
 
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من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة أمس؛ ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد، وذكرت اللجنة فى تقريرها اليومى أنه من بين الوفيات، 115 حالة فى مقاطعة هوبى وسط الصين "مركز انتشار الفيروس" وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشجيانج ويونان وبلدية تشونجتشينج.

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