برلمانى نمساوى: لا مكان لعناصر تنظيم "داعش" فى البلاد

أكد هيربرت كيكل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية (ثالث أكبر الأحزاب النمساوية)، أن أى شخص انضم إلى عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى، ليس له مكان أو فرصة للعيش فى النمسا.
وقال كيكل - فى تصريح الخميس - إن هذا ينطبق على الأشخاص الأجانب وحتى على أولئك الذين يحملون جواز سفر نمساوى، وذلك من أجل ضمان استقرار وأمن المواطنين فى البلاد.
وطالب كيكل الحكومة الحالية، التى يقودها حزب الشعب بالشراكة مع حزب الخضر، ببذل مجهود أكبر لمنع المقاتلين الأجانب الإرهابيين فى تنظيم داعش الإرهابى من العودة للبلاد.
جاء ذلك على خلفية إعلان وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر اليوم عن رصد السلطات الأمنية عودة 72 مقاتلا فى التنظيم إلى النمسا.
برلمانى نمساوى: لا مكان لعناصر تنظيم "داعش" فى البلادالجمعة، 21 فبراير 2020 06:04 ص
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية النمساوى هيربرت كيكل
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أكد هيربرت كيكل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية (ثالث أكبر الأحزاب النمساوية)، أن أى شخص انضم إلى عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى، ليس له مكان أو فرصة للعيش فى النمسا.
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