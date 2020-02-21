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"النيل" يخالف مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى.. ويصعد بنسبة 2.96%

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:27 م
"النيل" يخالف مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى.. ويصعد بنسبة 2.96% البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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خالفت بورصة النيل تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى، وحققت صعوداً بنسبة 2.96% للأسبوع الثانى على التوالي، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13720.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 1256.08 نقطة.
 
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1.4% مغلقًا عند مستوى 1364.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.85% مغلقًا عند مستوى 15664.86 نقطة.
 
 
تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.9 مليار جنيه إلى 387 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 2091.1 مليار جنيه إلى 208.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
 
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 602 مليار جنيه إلى 595.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.
 
 
وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.171 مليار ورقة منفذة على 85 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 707 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
 
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 4.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6.1 مليون ورقة منفذة على 480 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 66.66% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 33.34%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 436.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 44.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.4 مليار جنيه، بحجم تداول 678.4 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 31.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.6 مليار جنيه بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 75.4 ألف عملية.

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