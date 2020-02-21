سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 04:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب التحريات عن 4 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:00 ص
النيابة تطلب التحريات عن 4 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت النيابة العامة في شمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تورط 4 متهمين في انتحال صفة ضباط شرطة ومحاولة النصب على أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة عربية، وسرقته بالعجوزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وتم ضبط المتهمين، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي، وتبين قيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي باستيقافه وادعائهم أنهم رجال شرطة، واصطحبوه لداخل السيارة، والاستيلاء منه على مبلغ 3 آلاف جنيه، وهاتفين محمول، و2 فيزا كارت، وجواز سفر، وحقيبة بها بعض الأوراق الشخصية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط السيارة ومستقليها وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط عاطل متهم بانتحال صفة ضابط شرطة وسرقة المواطنين في منطقة محرم بك في الإسكندرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من أحد المواطنين المقيمين بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، أفاد فيه بقيام أحد الأشخاص باستيقافه بالقرب من مسكنه منتحلاً صفة ضابط بإحدى الجهات الأمنية والتوجه صحبته لمسكنه وتفتيشه والاستيلاء منه على مشغولات ذهبية - 2 كارت "فيزا" بالرقم السرى الخاص بهما، وقيامه بسحب مبلغ 40 ألف جنيه منهما وهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة عاطل ومقيم بمنطقة المنتزه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على مبلغ 16 ألف جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات وأضاف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته هو المتبقى من المبلغ المستولى عليه، وإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

وبتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى اعترف بإرتكاب 4 وقائع سرقة بدوائر أقسام "سيدى جابر ، ثانٍ الرمل ، مينا البصل"، وتم بإرشاده ضبط بعض المشغولات الذهبية، وجهاز لوحى"تابلت"، و4 هواتف محمولة، و2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب، و4 شاشة عرض.

 

 


أخبار الحوادث

أخبار مصرية

أخبار عاجلة

سرقة

العجوزة

قتل

عصابة

انتحال صفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

شروط التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات

شروط التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات

حيثيات إلزام رجل بدفع 800 ألف جنيه نفقة متعة لزوجته: تزوج مرتين دون إبلاغها

حيثيات إلزام رجل بدفع 800 ألف جنيه نفقة متعة لزوجته: تزوج مرتين دون إبلاغها

التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

صور.. دهان عقارات طريق النصر وامتداد رمسيس فى القاهرة باللون الموحد

صور.. دهان عقارات طريق النصر وامتداد رمسيس فى القاهرة باللون الموحد

عمرو الجناينى: لا تأجيل لمباراة القمة عقب الموافقة الأمنية والاتحاد من يدير الكرة

عمرو الجناينى: لا تأجيل لمباراة القمة عقب الموافقة الأمنية والاتحاد من يدير الكرة

رغم منعهما.. الموسيقيين: حسن شاكوش صوت جيد.. وعمر كمال مطرب ضل الطريق

رغم منعهما.. الموسيقيين: حسن شاكوش صوت جيد.. وعمر كمال مطرب ضل الطريق

شاهد احتفالات لاعبى الزمالك مع كأس السوبر المصرى

شاهد احتفالات لاعبى الزمالك مع كأس السوبر المصرى

أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 2.4 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل

أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 2.4 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة