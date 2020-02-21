المنافذ الحدودية العراقية تمنع دخول الإيرانيين 3 أيام بسبب كورونا

قالت وكالة الأنباء العراقية إن المنافذ الحدودية العراقية قررت يوم الخميس منع دخول الإيرانيين ثلاثة أيام وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا. يأتى ذلك بعدما علقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى إيران فى وقت سابق اليوم.
وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن ايرانيين اثنين ثبتت إصابتهما بالفيروس أمس الأربعاء توفيا بمشكلات فى الجهاز التنفسى مضيفة أنها اكتشفت ثلاث حالات أخرى يوم الخميس ليصل العدد الإجمالى للإصابات فى إيران إلى خمسة.
أعلنت وزارة النقل العراقية، تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران اعتبارًا من اليوم الخميس حتى إشعار آخر، وذلك بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس (كورونا) في عدة منطقة بإيران.
وقد خاطبت وزارة الصحة العراقية، الخميس، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية، بأن خلية الأزمة في الوزارة إرتأت منع الوفادين من إيران كافة من دخول الأراضي العراقية، فضلاً عن منع السفر لها، مشيرة إلى استثناء الوفود الدبلوماسية، حسبما جاء في بيان عاجل نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكدت استعدادها بالتعاون مع وزارة الصحة لإجلاء العراقيين المتواجدين في الأراضي الإيرانية وإعادتهم لبلادهم بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتهم من قبل الكوادر الصحية المتخصصة بهذا المجال.
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