القبض على عامل قتل زميله "بمقص تقطيع أشجار" في البحيرة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (عامل، بدائرة مركز شرطة بدر)، لتعديه على (عامل – يحمل جنسية إحدى الدول العربية ) بآلة حادة عبارة عن (مقص تقليم أشجار) فأودى بحياته، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بالمزرعة عملهما الكائنة بدائرة مركز شرطة بدر لخلافات بينهما فى العمل، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.