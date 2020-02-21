سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الفاو: رفع كفاءة معامل "وقاية النباتات" لمكافحة دودة الحشد الخريفية فى مصر

الجمعة، 21 فبراير 2020 12:20 م
الفاو: رفع كفاءة معامل "وقاية النباتات" لمكافحة دودة الحشد الخريفية فى مصر جانب من الزيارة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت لجنة من خبراء المركز الدولى لفسيولوجيا الحشرات وعلم البيئة (icipe) بنيروبى كينيا، زيارة لمعامل معهد بحوث وقاية النباتات بالجيزة وسوهاج بناءً على دعوة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لتقييم حالة المعامل وتحديد احتياجاتها من التجهيزات والأدوات لرفع قدرتها على انتاج الأعداء الحيوية والمركبات البيولوجية المستخدمة ضد الآفات الزراعية خاصة دودة الحشد الخريفية.

ويأتى ذلك فى إطار خطة منظمة الفاو فى دعم المجهودات المحلية فى التصدى لانتشار دودة الحشد الخريفية فى زراعات الذرة فى صعيد مصر، ولتقليل الاعتماد على المبيدات المخلقة التى قد تتسبب فى تلوث البيئة وتدمير التنوع الحيوى الطبيعى والتسبب فى ظهور سلالات من الآفات تكون مقاومة للمبيدات.

وقال ثائر ياسين المسؤول الإقليمى لوقاية النباتات فى مكتب الفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا :"تأتى هذه الزيارة فى إطار الخطة الإقليمية والعالمية التى أعدتها الفاو لمساعدة الدول المتأثرة بآفة دودة الحشد الخريفية خلال خمس سنوات من 2018 وحتى 2022، وتستهدف رفع كفاءة المؤسسات المحلية فى مجالات الفحص الحقلى واستخدام المصائد وانشاء شبكة للمراقبة والانذار المبكر وكذلك إدارة الافة باستخدام وسائل مكافحة رفيقة بالبيئة وآمنة مثل استخدام أدوات المكافحة الحيوية والتى تعتمد على استخدام كائنات حية تتطفل أو تفترس الآفات الحشرية الضارة".

وقامت لجنة الخبراء بمصاحبة خبراء منظمة الفاو من المكتب الإقليمى بزيارة لمعامل قسم المكافحة الحيوية بالجيزة، بالإضافة إلى زيارة معمل إنتاج المبيدات الحيوية بالدقي، وكذلك معمل إنتاج الأعداء الحيوية بمحطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج.

وتقوم لجنة الخبراء بتقديم توصياتها إلى منظمة الفاو حتى يتم إعداد خطة لرفع كفاءة المعامل وإعدادها لتكون قادرة على إنتاج الأعداء الحيوية والمبيدات الحيوية لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

وكانت منظمة الفاو قد قامت بتقديم مساعدات فنية عاجلة للحكومة المصرية منذ الإعلان عن دخول آفة دودة الحشد الخريفية إلى جنوب مصر فى مايو 2019، تمثلت فى عقد أربع ورش تدريبية لإخصائى المكافحة بمحافظات الصعيد والدلتا، بالإضافة الى تقديم مصائد فيرمونية لمراقبة تعداد الآفة وانشاء نظام للإنذار المبكر فى المحافظات المختلفة.

كما قامت المنظمة بالإعلان عن تدشين مشروع مساعدة عاجلة جديد فى فبراير 2020 يستهدف تدريب المزيد من الإخصائيين وإعداد حملة توعية للمزارعين بخطورة الآفة وكيفية التعامل معها وتقليل الأضرار التى قد تنجم عن إصابة الآفة لحقولهم.

يشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تمتلك شبكة من معامل إنتاج الأعداء الحيوية فى المحافظات المختلفة، إلا أن معظم هذه المعامل يحتاج الى إعادة التأهيل ورفع كفاءة تجهيزاتها وتدريب العاملين بها على التقنيات الحديثة المستخدمة لإنتاج الأعداء الحيوية ونشرها فى الحقول وتقييم كفاءتها.

 
FAO & icipe visit5
 

FAO & icipe visit2
 

FAO & icipe visit1
 

FAO & icip visit1
 

 


الأغذية والزراعة

دودة الحشد

وقاية النبات

اخبار اليوم اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الفاو: 307 آبار وتوزيع 80 تيس دمشقى أبرز نتائج مشروع حصاد المياه بمطروح

الجمعة، 14 فبراير 2020 10:47 ص

"الفاو" و"الزراعة" تطلقان مشروعا جديدا لرصد وإدارة دودة الحشد الخريفية

الأحد، 02 فبراير 2020 03:31 م

الفاو: أسراب الجراد الصحراوى الكبيرة تهدد الأمن الغذائى فى القرن الإفريقى

الجمعة، 24 يناير 2020 06:22 م

الفاو: تحويل النظم الغذائية لمشروعات يحقق أهداف التنمية المستدامة

الإثنين، 20 يناير 2020 01:56 م

الفاو توضح كيف تساعد ابتكارات مجال الأغذية والزراعة فى تخفيض عدد الجياع

الإثنين، 20 يناير 2020 11:19 ص

صور.. فريق "الفاو" يتفقد معمل الإنتاج الداجنى للكشف عن الأمراض الوبائية

الأحد، 19 يناير 2020 11:30 ص

وزير الزراعة يبحث مع مدير "الفاو" استراتيجية التنمية للتحول الرقمى

الأحد، 29 ديسمبر 2019 11:05 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة