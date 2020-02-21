سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 04:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحرى

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:00 ص
الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحرى أمطار - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط  وزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى سقوط أمطار خفيفة اليوم الجمعة على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجة البحرى، حيث يتم متابعة حالة الطقس على مدار الساعة الساعة وابلاغ كافة المعنين بالتنبؤات لإتخاذ ما يلزم من اجراءات

وتم اعلان حالة الطوارىء بمركز التنبؤ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الإستشعار عن بعد.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفةالعمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.


وشكلت هيئة حماية الشواطىء غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة، حتى نهاية فصل الشتاء.
 


مركز التنبؤ

الساحل الشمالى

امطار

وزارة الرى اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر شهدت نجاحات كبيرة الموسم الجارى

خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر شهدت نجاحات كبيرة الموسم الجارى

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

شروط التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات

شروط التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات

حيثيات إلزام رجل بدفع 800 ألف جنيه نفقة متعة لزوجته: تزوج مرتين دون إبلاغها

حيثيات إلزام رجل بدفع 800 ألف جنيه نفقة متعة لزوجته: تزوج مرتين دون إبلاغها

التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

صور.. دهان عقارات طريق النصر وامتداد رمسيس فى القاهرة باللون الموحد

صور.. دهان عقارات طريق النصر وامتداد رمسيس فى القاهرة باللون الموحد

عمرو الجناينى: لا تأجيل لمباراة القمة عقب الموافقة الأمنية والاتحاد من يدير الكرة

عمرو الجناينى: لا تأجيل لمباراة القمة عقب الموافقة الأمنية والاتحاد من يدير الكرة

رغم منعهما.. الموسيقيين: حسن شاكوش صوت جيد.. وعمر كمال مطرب ضل الطريق

رغم منعهما.. الموسيقيين: حسن شاكوش صوت جيد.. وعمر كمال مطرب ضل الطريق

شاهد احتفالات لاعبى الزمالك مع كأس السوبر المصرى

شاهد احتفالات لاعبى الزمالك مع كأس السوبر المصرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة