الداخلية تضبط عاطلا هاربا من حبل المشنقة فى الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعلية، من ضبط عاطل هارب من أحكام قضائية بالسجن المشدد، وحكم آخر بالإعدام، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات وتحريات، إلة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، تفيد بقيام (عاطل - سبق إتهامه فى قضيتى مخدرات ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده أحدهما بالإعدام فى قضية قتل عمد ، وآخر بالسجن 3 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه)، بالتردد على محل إقامته بدائرة مركز شرطة القصاصين.

وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة ، تأكدت صحة المعلومات الواردة ، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة القصاصين ، وبصحبتهم قوة أمنية ، من ضبط المتهم أثناء قيامه بالتواجد في محل اقامته ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبل المتهم الهارب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التي تولت مباشرة التحقيق مع المتهم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية قتل وبحوزته بندقية آلية وذخائر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين ، خاصةً فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية .

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز الحسينية بمديرية أمن الشرقية قيام ( عاطل - محكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد فى جناية "قتل") بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 10 طلقات نارية من ذات العيار) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.