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الخشت: جامعة القاهرة حققت قفزة غير مسبوقة فى التصنيفات العالمية

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:09 ص
الخشت: جامعة القاهرة حققت قفزة غير مسبوقة فى التصنيفات العالمية رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس جامعة بيلاروسيا
كتب محمد صبحى

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التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، برئيس جامعة بيلاروسيا الحكومية البروفيسور أندريا كارول، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين فى المجالات الأكاديمية والبحثية وبخاصة مجالات الزراعة والهندسة، حيث ناقش الطرفان عددًا من الموضوعات؛ من بينها عقد درجات علمية مشتركة فى بعض الكليات، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن ذكرى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى أبو شادى وكيل كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي.

وأكد الدكتور محمد الخشت ، لرئيس جامعة بيلاروسيا، اهتمام جامعة القاهرة بالتعاون الأكاديمى والبحثى والثقافى مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية خاصة فى ظل سعى الجامعة لإنشاء الفرع الدولى القائم على البرامج المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة.

وذكر بيان صادر عن جامعة القاهرة اليوم الجمعة، أن الدكتور الخشت، أوضح خلال اللقاء، مكانة جامعة القاهرة فى التصنيفات العالمية المرموقة، وتحقيقها قفزة غير مسبوقة نتيجة السياسيات المتبعة فى مجال النشر الدولى والتى من بينها إصدار مجلة جامعة القاهرة للعلوم الإنسانية والاجتماعية JHASS، واتخاذ حزمة من الإجراءات لتطوير منظومة البحث العلمى ورفع مستوى المعامل، ومضاعفة امتيازات أعضاء هيئة التدريس ممن لهم اسهامات دولية، إلى جانب تمويل الجامعة للأبحاث العلمية المختلفة.

من جانبه، أعرب البروفيسور أندريا كارول رئيس جامعة بيلاروسيا عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة، وعن رغبته فى فتح آفاق التعاون الأكاديمى والبحثى مع جامعة القاهرة لاسيما أن جامعة القاهرة تشترك مع جامعة بيلاروسيا فى تخصصات عديدة.

 

ووجه رئيس جامعة بيلاروسيا، الدعوة للدكتور محمد عثمان الخشت لزيارة رسمية للجامعة، موضحًا أن جامعة بيلاروسيا تُعد واحدة من أهم المؤسسات التعليمية وتتكون من 23 كلية و32 معاهد و6 مؤسسات للبحث العلمي، وتحتل ترتيبًا متقدمًا داخل التصنيفات العالمية المختلفة، ولديها 550 اتفاقية تعاون مع 58 جامعة من مختلف دول العالم.

كان تصنيف التايمز البريطانى (THE) قائمة أفضل الجامعات العالمية لعام2020 ، وحققت جامعة القاهرة قفزة غير مسبوقة بنسبة 25% عن العام الماضي، حيث جاءت فى المرتبة 178 عالمياً بين جامعات دول الاقتصاديات الناشئة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن تصنيف التايمز "THE" البريطاني، كشف فى تقريره لعام  2020 ، تقدم جامعة القاهرة خمسين مركزا فى تصنيف جامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة بنسبة 25%، واحتلالها المركز 178 وذلك ضمن قائمة افضل الجامعات العالمية تميزا بين جامعات دول الاقتصاديات الناشئة.

وأضاف الدكتور الخشت، أن هذا التقدم الكبير فى التصنيفات العالمية المتعددة والتى لها معايير متنوعة يعكس الجهود المبذولة من إدارة الجامعة للتحول إلى جامعة الجيل الثالث، والتوسع فى التخصصات البينية، ودعم احتياجات البحث العلمى وربطه بالتنمية الشاملة، وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية، وعقد اتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة داخل 100 أفضل جامعة عالميا.

 
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