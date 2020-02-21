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الخارجية الروسية: دعم تركيا لهجمات المسلحين يهدد بتصعيد النزاع بسوريا

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:02 ص
الخارجية الروسية: دعم تركيا لهجمات المسلحين يهدد بتصعيد النزاع بسوريا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس إن دعم تركيا لهجمات المسلحين يهدد بالمزيد من تصعيد النزاع فى سوريا.
وردا على سؤال من وكالة (سبوتنيك) بشأن دعم الجانب التركى للمسلحين فى سوريا، أجابت زاخاروفا بأنه "اليوم أبلغ المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا عن عدة هجمات واسعة النطاق نفذها الإرهابيون باستخدام كمية كبيرة من المركبات المدرعة على الجيش السورى فى منطقة التصعيد فى إدلب". 
وأضافت "فى الوقت نفسه كانت الهجمات مدعومة بنيران مدفعية الجيش التركى والتى سمحت للإرهابيين باختراق دفاعات الجيش السورى".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه "من أجل منع المسلحين من التحرك لعمق الأراضي السورية وبناءً على طلب القيادة السورية وجهت القوات الجوية الفضائية الروسية ضربة للإرهابيين، مما سمح للقوات السورية بصد جميع الهجمات بنجاح".
وأعربت زاخاروفا عن قلق موسكو البالغ إزاء هذا الدعم للمتشددين من القوات المسلحة التركية.
واختمت قائلة "يعد هذا الحادث انتهاكًا للاتفاقيات الروسية التركية بشأن تحييد المعارضة المسلحة عن الإرهابيين وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، ويهدد بالمزيد من تصعيد النزاع في هذا الجزء من الأراضي السورية".


روسيا

وزارة الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

تركيا

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