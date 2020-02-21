سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 10:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التضامن": فيديو توسل سيدة عجوز لتدخل الحمام نتحقق منه لأن مكانه مجهول

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:31 م
"التضامن": فيديو توسل سيدة عجوز لتدخل الحمام نتحقق منه لأن مكانه مجهول السيدة العجوز
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الفيديو الذى يتم  تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول سيدة مسنة بينما توجد فتاة ترفض أن تدخلها الحمام غير معلوم فى أى منطقة هو أو فى أى دار رعاية هو، ومع ذلك بمجرد ظهورالفيديو جرى اتخاذ اللازم والتحقق منه ومعرفة عن ما اذا كان هذا الفيديو  فى دار رعاية  أو فى مكان آخر و أيضا معرفة عن ما اذا كان الفيديو قديم ويتم إعادة تداوله مرة أخرى حاليا أم أنه  فيديو جديد وذلك لاتخاذ الإجراءات  اللازمة.   

وأضافت الوزارة انه لا تهاون مع أى شخص  يثبت اهماله فى رعاية كبار السن فى دور الرعاية وأنه فى حالة اكتشاف أى واقعة إهمال سواء كانت متعلقة  برعاية كبار السن أو الأطفال اليتامى بالمؤسسات يتم اتخاذ اللازم وإحالة المخالفات للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولو فيديو لسيدة مسنة تبكي بشدة، لرفض فتاة  إدخالها الحمام وغير معروف إن كانت قريبتها أو مشرفة دار رعاية.

وانتشر على السوشيال ميديا "فيديو" لبكاء امرأة مسنة، تريد الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجتها، بينما ترفض فتاة السماح لها بحجة قيامها بذلك من قبل، مما أثار الغضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى، و لم تتوافر أي بيانات حول إن كانت تلك اللقطات لدار للمسنين ولم يتعرف أحد على شخصية المتواجدين بالفيديو.

وانتاب رواد موقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب سواء من الفتاة التي تتحدث مع المرأة المسنة أو الأخرى التي تقوم بتصوير المرأة المسنة دون رحمة أو شفقة منها عليها دون الاستجابة إلى توسلاتها ،حيث رفضت الفتاة الاستجابة إلى طلب المرأة المسنة، حيث لم تنجح توسلها للدخول إلى الحمام، كما أمرتها أن قضاء حاجتها على نفسها.

وقالت إحدى المتابعات:" الست الكبيرة مريضة وعادي الا تتحكم في التبول او التبرز حد يفهم اللي مصوره الفيديو"، وأضافت أخرى: " الست دي عندها اكتئاب .. ربنا يعفو عنها و عنا جميعا .. البنت دي مش بنتها .. من لا يرحم لا يُرحم".



 


التضامن

توسل سيدة عجوز لدخولها الحمام

اخبار مصر

اخبار الْيَوْمَ

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة