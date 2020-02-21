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"التخطيط وعدالة توزيع الخدمات الاجتماعية".. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:15 م
"التخطيط وعدالة توزيع الخدمات الاجتماعية".. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط مناقشة رسالة ماجستير "التخطيط وعدالة توزيع الخدمات الاجتماعية"
كتب على عبد الرحمن

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ناقشت جامعة أسيوط، رسالة ماجستير بعنوان "فعالية التخطيط لتحقيق العدالة فى توزيع الخدمات الاجتماعية فى الحضر"، للباحثة آلاء أحمد محمود صالح، بقسم التخطيط الاجتماعى، بكلية الخدمة الاجتماعية، فى الجامعة ، تحت إشراف الدكتور صلاح أحمد هاشم أستاذ التنمية والتخطيط، بكلية الخدمة الاجتماعية، بجامعة الفيوم، والدكتور محمد عبد الرحمن حسن، أستاذ مساعد ورئيس قسم التخطيط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، والدكتور خالد قاسم، أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التنمية المحلية "مناقشا".

وركزت الباحثة فى رسالتها، على أن الدول النامية تبذل أقصى طاقتها لتحقيق الاستثمار الكامل لمواردها الطبيعية، حتى تحقق أقصى درجات الكفاية الإنتاجية، وترفع مستوى معيشة أبنائها، نظرا لأن العنصر البشرى والموارد المادية هما الدعامتان الأساسيتان لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، والإنسان، ووفقا لذلك هو الغاية التى تستهدفها برامج التنمية، وهو الوسيلة لاستثمار تلك الموارد، مشيرة إلى أن عملية التنمية تتم بالناس وليس فقط من أجلهم، لذلك عليهم أن يشاركوا بشكل تام فى القرارات والإجراءات التى تشكل حياتهم.

وأوضحت أن أهمية الدراسة المجتمعية، تكمن فى الاهتمام العالمى والإقليمى والمحلى بقضايا العدالة الاجتماعية، باعتبارها هدفا رئيسيا لكل المجتمعات من أجل تحقيق التنمية، وارتباط العدالة الاجتماعية بمهنة الخدمة الاجتماعية، ارتباطا وثيقا، وكذلك ارتباطها بسياسات الرعاية الاجتماعية فى المجتمع، واعتبار تحقيق العدالة الاجتماعية مطلب مهم من مطالب المواطنين بكل فئاتهم، خاصة الفقراء والمهمشين سواء فى القرى أو فى الحضر.

وأشارت إلى أن الدراسة تهدف إلى التحقق من فعالية التخطيط، لتحقيق العدالة فى توزيع الخدمات الاجتماعية فى المناطق الحضرية، وتحديد مدى قدرة العدالة فى توزيع الخدمات الاجتماعية، والعدالة فى مراعاة الخدمات الاجتماعية للاعتبارات الإنسانية، وتحديد مدى وصول الخدمات الاجتماعية لمستحقيها، وتحديد الصعوبات التى تواجه التخطيط لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الخدمات بالحضر.

الباحثة مع مشرفى الرسالة
الباحثة مع مشرفى الرسالة

 

الباحثة وأسرتها مع المشرفين والمناقشين
الباحثة وأسرتها مع المشرفين والمناقشين

 

الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية
الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية

 

جانب من مناقشة رسالة الماجستير
جانب من مناقشة رسالة الماجستير

 

كلمة الدكتور خالد قاسم
كلمة الدكتور خالد قاسم

 


جامعة أسيوط

الخدمات الاجتماعية

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