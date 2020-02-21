الاتحاد الأوروبى يطالب بوقف العمليات العسكرية بإدلب

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طالب قادة الاتحاد الأوروبى، بوقف العمليات العسكرية فى محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. ودعا القادة - فى بيان مشترك عقب قمة ببروكسل، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - كل الفاعلين إلى وقف القتال فوراً والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مباشر وبدون عوائق إلى جميع المحتاجين إليها، كما طالب قادة الاتحاد الأوروبى فى بيانهم بوقف دائم لإطلاق النار وبتوفير ضمانات لحماية المدنيين.

وختم القادة الأوروبيون بيانهم بدعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر فى الوضع فى سوريا حتى تتم محاسبة منتهكى القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ضرورة اتخاذ خطوات فعالة ضد الإرهابيين فى سوريا، وتحييدهم فى ضوء احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وقالت الرئاسة الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس - إن المباحثات الهاتفية بين الزعماء الثلاثة ركزت على تسوية الأزمة السورية، فى سياق الأوضاع المتفاقمة بصورة حادة فى إدلب، نتيجة لاعتداءات التشكيلات المتطرفة على القوات الحكومية السورية والمدنيين.

وأضاف البيان أنه جرت الإشارة - خلال الاتصال - إلى أهمية حماية السكان المدنيين من تبعات تصاعد التوتر الأخير، مشيرا إلى أن بوتين شدد على ضرورة تحييد التهديد الإرهابي في ظل احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها.